Medalhista olímpico diz que melhor parte do esporte é bem-estar

O velejador brasileiro Torben Grael, maior medalhista olímpico do Brasil com cinco medalhas (dois ouros, uma prata e dois bronzes), disse que a prática do esporte é muito importante para a saúde das pessoas e deve ser pensado neste sentido e não somente na questão de resultados e de conquistas, inclusive olímpicas. “Isso tudo [medalhas] é muito bom, mas a parte melhor do esporte é o bem-estar que ele proporciona, os ensinamentos, de lidar com as vitórias, com as derrotas, seguir as regras. Tem muita coisa intrínseca do esporte que são muito importante para a vida das pessoas”, disse.