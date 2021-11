 Hoje é Dia: Cecília Meireles e Dia do Radialista são destaques

A semana entre 7 e 13 de novembro abre o primeiro domingo do mês com datas relativas a grandes nomes da literatura brasileira. No dia 7 de novembro, o nascimento da jornalista, pintora, poetiza, escritora e professora Cecília Meireles completa 120 anos. Cecília é presença constante em programas da Empresa Brasil de Comunicação.

Morte do cantor, compositor e escritor canadense Leonard Cohen (5 anos) - embora seja mais conhecido por suas canções, como Hallelujah, que alcançaram notoriedade tanto em sua voz quanto na de outros intérpretes, Cohen passou a se dedicar à música apenas depois dos 30 anos, já consagrado como autor de romances e livros de poesia Dia do Radialista - homenagem ao compositor e radialista Ary Barroso (data oficial). A comemoração do Dia do Radialista ainda gera confusão, pois durante muito tempo a data era celebrada no dia 21 de setembro. Entretanto, uma lei federal assinada em 2006 transferiu para 7 de novembro o dia de homenagem aos radialistas. Ainda assim, muitos passaram a comemorar o Dia do Radialista nas duas datas

Nascimento do instrumentista, cantor e compositor paraense Carlos Nilson Batista Chaves (70 anos) Dia Mundial do Radiologista - comemoração internacional, que atualmente está oficializada como Dia Nacional do Médico Radiologista no Brasil; tem por fim marcar a data da descoberta do raio-X, que foi feita em 8 de novembro de 1895, pelo cientista alemão Wilhelm Conrad Röntgen Dia Mundial do Urbanismo - comemoração internacional, que mais tarde foi oficializada no Brasil como Dia Nacional do Urbanismo; criada no Congresso de Besançon de 1935, na França

Nascimento da romancista, contista, cronista paulista e membro da Academia Brasileira de Letras paulista Dinah Silveira de Queiroz (110 anos) Nascimento do enxadrista letão Mikhail Tal (85 anos) - oitavo campeão mundial de xadrez e mundialmente conhecido como o Mago de Riga Morte do compositor e acordeonista italiano, radicado no Brasil, Mario Zan (15 anos) - famoso por compor o hino comemorativo do IV Centenário da cidade de São Paulo e por suas músicas típicas das festas juninas de São Paulo e da região centro-sul do Brasil Aprovação da lei de abolição da escravidão na Mauritânia, que foi o último país do mundo a tomar tal medida (40 anos) Lançamento do programa O Céu do Brasil, veiculado na Rádio MEC (43 anos) - visava abordar os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes

Morte do poeta francês Arthur Rimbaud (130 anos) Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento - comemoração instituída em 2001 pela Unesco, que é celebrada no Brasil com a realização anual de um concurso para estudantes de trabalhos escritos e de desenhos, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados Inauguração do Catetinho, primeira residência oficial de Brasília (65 anos) Nascimento do escritor, filósofo e jornalista russo Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (200 anos) Inauguração do Estádio do Canindé (65 anos) Nascimento (registro de batismo) do dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (275 anos) Nascimento do professor, ensaísta e poeta pernambucano Lucilo da Silva Rego Varejão, o Lucilo Varejão Filho (100 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense João Nogueira (80 anos) Nascimento do jornalista, repórter e apresentador de televisão fluminense Marcelo Rezende (70 anos) - integrou programas como Linha Direta, Cidade Alerta, Domingo Espetacular, Fantástico, Globo Repórter e Jornal Nacional Nascimento da ex-ginasta romena Nadia Comăneci (60 anos) - disputou a modalidade artística e é ainda hoje tida como um ídolo mundial esportivo Aeronave 14-bis de Santos Dumont conquista o Prêmio Archdeacon e o Prêmio do Aeroclube da França ao realizar um voo de 220 metros em Paris (115 anos) O governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia assinam um acordo de paz, encerrando a guerra civil com mais de 50 anos de duração no país (5 anos) Dia Mundial do Hip Hop - comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu, ocorrida em 12 de novembro de 1973 no bairro nova-iorquino do Bronx, nos Estados Unidos da América. A Nação Zulu é tida como a primeira organização a oficialmente incluir o hip hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos Dia Mundial da Gentileza - celebrado na Austrália, Brasil, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Itália, Índia, Japão, Nigéria, Reino Unido, entre outros, para marcar a data da abertura da 1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade, ocorrida na cidade japonesa de Tóquio em 1998, e do aniversário do Movimento Mundial da Gentileza, que surgiu em 1996 em um pequeno encontro no Japão

