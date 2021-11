Orquestra Sinfônica de SP se apresenta no interior do estado

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) irá se apresentar no interior do estado no mês de novembro. Oito cidades receberão os concertos gratuitos da orquestra a partir de hoje (4) até o próximo domingo (7): Araraquara, Campinas, Franca, Jundiaí, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São José dos Campos.

Para cumprir a programação, a orquestra irá se dividir em dois grupos. Os oito concertos ocorrerão em dois blocos de apresentações simultâneas, cada um deles regido por um maestro diferente: o trombonista Wagner Polistchuk e o timpanista Ricardo Bologna, que também são músicos da Osesp.

O repertório das oito apresentações contará com obras de Beethoven (como as Sinfonias número dois e número quatro) e Saint-Saëns (Suíte Para Violoncelo e Orquestra). A programação completa pode ser vista no site da Osesp.

