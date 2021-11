Mostra virtual Dança Agora será aberta hoje

A quarta edição da mostra de dança do Itaú Cultural Dança Agora, Movendo Tempos e Trajetórias começa nesta quarta-feira (3), com a proposta de uma reflexão sobre o efeito do tempo nos corpos e suas expressões de memórias e resistências.

O evento, totalmente virtual, terá convidados de 12 estados, com expressões da dança do Amazonas, de Alagoas, da Bahia, do Ceará, de Goiás, Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e de São Paulo.

Entre outras atrações está o artista da dança e do teatro Kleber Lourenço, pernambucano radicado em São Paulo, que apresentará na mostra o inédito Pedreira!. Já Neemias Santana traz o espetáculo Tecitura do Vazio, criação feita em conjunto com o artista amazonense Odacy Oliveira, a convite da mostra de dança.

A intérprete-criadora amazonense Raíssa Costa, o performer cearense João Paulo Lima e o ator, diretor e bailarino gaúcho Fabiano Nunes exibem Desabandono. Unindo Manaus, Fortaleza e Porto Alegre, o triângulo formado pelos coreógrafos, apesar da distância, reflete sobre o que os define enquanto brasileiros.

Gratuita, a programação vai até 14 de novembro pela plataforma Zoom. As reservas devem ser feitas no site do Itaú Cultural.

