Em formato online, Mostra de Cinema Chinês apresenta dez filmes

Depois de dois anos sem ser realizada por causa da pandemia de covid-19, a Mostra de Cinema Chinês de São Paulo está de volta em formato online e totalmente gratutra. Organizada pelo Instituto Confúcio na Universidade Estadual Paulista (Unesp), a 6ª edição do evento começou no dia 1º e vai até o dia 20 deste mês.



A mostra traz dez filmes, a maioria inédita no Brasil. Também é possível assistir a um vídeo de alguns diretores com declarações sobre sua obra. Os vídeos foram gravados especialmente para a mostra.



Na abertura, foi exibido pela primeira vez fora da China o filme Tudo ou Nada, do premiado diretor Zhou Hao. Indicado ao Golden Goblet de melhor documentário no Festival Internacional de Cinema de Xangai e ao Melhor Documentário no FIRST International Film Festival, os dois na edição 2021, o filme explora a vida de duas pessoas de meia-idade que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático registra sua busca por redenção.



A programação inclui ainda trabalhos diretores consagrados, como o drama tibetano Balão, de Pema Tseden, que recebeu mais de 22 prêmios internacionais, entre eles, um especial em Veneza, Aves Suburbanas, de QIU Sheng, indicado a melhor filme de estreia, e ao Leopardo de Ouro da seção Cineastas do Presente no Festival Internacional de Cinema de Locarno (Suíça).



Também serão exibidos o filme de estreia de SHA Mo, Quero uma Vida com Você, que arrecadou mais US$ 50 milhões em bilheteria na China; Um Porto Seguro, de LI Xiaofeng, indicado ao melhor filme no Festival Internacional de Macau e no Festival Internacional de Cinema de Xangai, e Quatro Primaveras, de LU Qingyi, que concorreu a melhor documentário no Golden Horse Film Festival, entre outros.

Segundo a organização, os filmes abordam questões sociais ligadas ao zeitgeist (espírito do tempo) atual, com o objetivo de alimentar o intercâmbio cultural entre os dois países e construir uma cultura de positividade. Cada um permanecerá online por sete dias, na plataforma https://culturaemcasa.com.br/videos/cinema-2/cinema/.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags