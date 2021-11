Brasileiro de 8 anos é o mais jovem a entrar no clube internacional de gênios

Com apenas 8 anos, Gustavo Saldanha poderia ser apenas mais uma criança comum, porém o QI de 140 fez com que o menino se tornasse o brasileiro mais jovem a fazer parte da Mensa, uma sociedade internacional de pessoas com alto quociente de inteligência (QI). Praticamente um “clube de gênios”.

Gustavo é natural de São Paulo e além de possuir esse QI, ele também é fã dos Beatles e coleciona várias outras habilidades como músico. Ele toca violão, guitarra, teclado, ukulele e contrabaixo com alguma fluência e tem certa facilidade em percussão e gaita.

A criança ainda está no ensino fundamental de uma escola particular de São Paulo, porém já tem uma vaga garantida na Logos University International (Unilogos), nos Estados Unidos, com promessa de uma bolsa de estudos.

Além de ter um talento musical acima da média, o menino tem facilidade com tecnologia, sabe instalar sistemas operacionais em computadores e tem ritmo de aprendizado acima do “normal”. A mãe de Gustavo, Luciane Saldanha, conta que sempre notou características marcantes no filho.

Porém, apesar da genialidade do filho, Luciane destaca que, no início da vida de Gustavo, nunca havia percebido qualquer coisa fora do normal na inteligência do menino. Quando bebê, ele demorou mais do que a média para aprender a falar: só pronunciou as primeiras palavras quase aos 3 anos.

“A gente só percebia que ele era mais inquieto e curioso. Na brinquedoteca, queria mexer na TV ou no interfone. Tinha interesses diferentes, mas nada que, para a família, fosse sinal de inteligência superior”, contou a mãe ao portal G1 São Paulo.

A chave para a descoberta da inteligência acima da média do menino virou quando ele tinha 5 anos. Gustavo aprendeu a cantar cinco músicas dos Beatles para a apresentação do Dia das Mães na escola. Foi aí que seu desempenho começou a chamar atenção: ele decorava rapidamente as letras, mesmo sem saber inglês.

O que também chamou a atenção de seus pais foi a paixão de Gustavo durante a pandemia pela tecnologia. “Em pouco tempo, meu filho já estava apaixonado pelas plataformas de reunião, como Zoom e Google Meet. Começou até a mexer nos sistemas operacionais e a transformar Windows em Mac”, diz Luciane.

Ao perceberem que ele tinha facilidade de aprendizagem, os pais o levaram a um centro especializado. Ele foi submetido a um teste de cinco dias no WAIS III, considerada uma das “provas de inteligência” mais robustas do mundo. No exame, o garoto ficou posicionado entre o 1% mais inteligente da população, com 99% de acertos. Para ser aprovado na Mensa, é necessário, ao menos, um percentil de 98.

Antes de Gustavo, Laura Buchelle, de 9 anos, era a brasileira mais jovem a conseguir ser admitida na sociedade.

