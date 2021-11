Bebê recém-nascido é encontrado em sacola por vendedor ambulante no PE

Um recém-nascido foi encontrado abandonado no Sítio Histórico de Olinda, em Pernambuco, nessa terça-feira, 2. Um vendedor ambulante passava pelo cruzamento da Rua São Francisco com a Rua Bispo Coutinho quando avistou o bebê dentro de uma sacola plástica.

"Ele informou que é vendedor de água e disse que deixou o sobrinho na igreja com o isopor de bebida e desceu para pegar mais água, já que o movimento estava grande na missa. Quando desceu, avistou ao lado do muro do cemitério uma bolsa de plástico com uma flor de girassol e ouviu um choro de criança. Ele até pensou que estivesse ouvindo coisa, mas foi se aproximando, abriu a bolsa, viu um pano, levantou e viu o rostinho do bebê", relatou a conselheira tutelar de Olinda Claudia Moura.

Sobre o assunto Experiência de vida muda comunicação entre cães e humanos, diz estudo

Em luta contra doença rara e degenerativa, bebê consegue tomar medicamento de R$ 12 milhões

Brasileiro de 8 anos é o mais jovem a entrar no clube internacional de gênios

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vendedor levou o menino, que ainda estava com o cordão umbilical, para o Hospital do Tricentenário, no Bairro Novo, em Olinda. O bebê está internado no berçário da unidade de saúde e se alimenta com leite artificial. Segundo a conselheira tutelar, várias mães que estavam no hospital fizeram doações de roupa. "Ele chegou sem nada, e cada um ajudou como conseguiu", disse.

Em relação aos próximos procedimentos, Claudia revelou que assim que o menino receber alta, ele será colocado em uma casa de passagem, onde aguardará por decisão judicial. A polícia está tentando identificar os pais da criança. Imagens de uma câmera de segurança da Secretaria de Defesa Social (SDS) implantada próximo ao local onde o bebê foi encontrado estão sendo analisadas.

Tags