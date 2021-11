Mulheres na Ciência é tema de exposição temporária no Museu Catavento

O Museu Catavento, em São Paulo, apresenta a exposição temporária “Mulheres na Ciência”. A mostra começou em e fica aberta ao público até de 2022, data em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, responsável pelo Museu, destaca que atualmente, no Brasil e em alguns países, as mulheres são maioria nas universidades. Mas esta é uma realidade bastante recente, já que por séculos muito foi negado às mulheres, inclusive acesso ao conhecimento.

Exposição

Neste sentido, a exposição “Mulheres na Ciência” foi concebida para trazer à luz mulheres que atuaram e atuam de modo significante para pesquisa e desenvolvimento científico apresentando, em painéis monumentais, 12 cientistas de diferentes épocas, nacionalidades e áreas do conhecimento.

Além do que será exposto, os painéis disponibilizam QRCode para acessar mais informações sobre cada cientista e espaço dedicado a fotos e menção às cientistas contemporâneas que conhecemos no dia-a-dia, professoras, familiares, amigas e ídolos de cada um.

Ao difundir os trabalhos destas cientistas, a exposição tem por objetivo demonstrar que é possível vencer barreiras e inspirar meninas na carreira da pesquisa científica.

