Mais de 500 mil pessoas devem visitar cemitérios no DF

Desde sábado (30), em virtude do Dia de Finados (2), o Departamento de Trânsito (Detran) DF faz o controle do tráfego nas vias próximas aos cemitérios de Brazlândia, do Gama, de Planaltina e Taguatinga

O feriado de Finados, celebrado nesta terça-feira (2), terá modificações no funcionamento dos serviços públicos na capital federal. Isso ocorrerá porque hoje (1º) é ponto facultativo para o funcionalismo local, em virtude do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.

De acordo com o governo do Distrito Federal (GDF), mais de 500 mil pessoas passarão pelos seis cemitérios no feriado. Nos locais, serão oferecidos atendimentos com psicólogos, orientações e serviços de ouvidoria. Os estabelecimentos ficarão com os portões abertos das 7h às 19h.

O controle de acesso aos cemitérios será feito pelos funcionários da empresa administradora, que estarão identificados com coletes. Para evitar que no Dia de Finados ocorra grande concentração de veículos nas proximidades dos cemitérios, o Detran orienta que os visitantes procurem ir aos locais em outros dias.

Metrô DF

A Companhia do Metropolitano (Metrô) informou, por meio das redes sociais, que o horário de funcionamento hoje será o mesmo dos dias úteis: das 5h30 às 23h30. No Dia de Finados, os trens circulam das 7h às 19h.

Ônibus

Amanhã, no feriado, o transporte público coletivo do DF vai operar com os horários de domingo, com reforço, de acordo com a demanda de passageiros, nas linhas que atendem aos cemitérios de Sobradinho, Planaltina, Gama, Taguatinga, Brazlândia e Plano Piloto. Já o metrô vai funcionar das 7h às 19h.

Hoje, os ônibus funcionam nos horários normais, conforme tabela de dia útil.

Os horários dos ônibus podem ser conferidos no DF no Ponto.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), as agências abrem nesta segunda-feira no DF. Amanhã, estarão fechadas.

Aeroportos

A Inframérica, administradora do aeroporto de Brasília, estima movimentação de cerca de 200 mil passageiros no terminal aéreo durante o feriado de Finados. Entre sexta-feira (29) e a próxima quarta (3) são esperados 1.575 voos, com extras para atender à demanda. O aeroporto é centro de conexões de voos do país e aproximadamente 47% dos passageiros desembarcam na capital a fim de seguir para outras regiões.

Na última sexta-feira, era esperado um fluxo de saída para o feriadão de cerca de 18 mil passageiros, com pico de movimento das 7h às 10h e das 19h às 22h. Hoje e amanhã, o fluxo de retorno previsto é de 18 mil e 19 mil passageiros, respectivamente. Os destinos mais procurados foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador.

A expectativa é que a movimentação deste fim de semana prolongado seja equivalente ao fluxo do último feriado, de 12 de outubro.

Rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou a fiscalização do trânsito nas estradas durante todo o feriado. Com o objetivo de prevenir e reduzir o número de acidentes e combater práticas ilícitas, o policiamento ostensivo nas rodovias começou a ser intensificado a partir da 0h de sexta-feira, com a Operação Finados 2021.

Até as 23h59 de amanhã (2), a PRF intensificará a presença em locais onde há maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. A corporação também promove ações educativas e de conscientização sobre condutas perigosas no trânsito.

