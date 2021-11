ID Jovem: saiba como se cadastrar no benefício que garante viajar de graça

No Brasil, jovens de baixa renda, de 15 a 29 anos, podem solicitar a Identidade Jovem, conhecida como ID Jovem. O documento possibilita a pessoas cadastradas o acesso a benefícios de meia-entrada em eventos artísticos-culturais e esportivos, além de contar com vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual, conforme disposto no Decreto nº 8.537/2015. Para adquirir o documento, alguns requisitos são necessários.

O ID Jovem é um dos programas sociais do Governo Federal, por meio de uma iniciativa da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Esse benefício vale para qualquer jovem, estudante ou não, desde que preencha os outros critérios.

Dentre os critérios, os interessados precisam ser pertencentes à família com renda mensal de até dois salários mínimos e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal. As informações do CadÚnico devem estar atualizadas há pelo menos dois anos (24 meses).

Quem pode se cadastrar no ID Jovem?

- Ter idade entre 15 e 29 anos;

- Benefício vale também para não estudantes, ou seja, não precisa estar cursando ensino médio, técnico ou superior;

- Necessário está inscrito no CadÚnico

- Ter informações atualizadas há pelo menos dois anos;

- Ter renda familiar de até dois salários mínimos;

- É preciso ter em mãos o Número de Identificação Social (NIS).

Como se cadastrar?

Os jovens interessados no programa devem procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) na sua região para realizar o cadastro ou atualizar os dados. No local, o órgão deve solicitar alguns documentos, como comprovante de renda, domicílio e documentos oficiais.

Após atualização na base de dados do programa, o jovem poderá emitir o documento ID Jovem por meio do site do Governo Federal ou no aplicativo ID Jovem, disponível nos sistemas iOS e Android.

