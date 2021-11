Barco naufraga na costa do Rio e deixa três mortos

O naufrágio de um barco na costa do Rio de Janeiro deixou três pessoas mortas. O acidente, segundo o corpo de bombeiros do estado, foi na manhã desta segunda-feira (1º), próximo à Praia das Gêmeas, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

O barco pesqueiro teria se chocado com uma pedra e submergido a 1,5 quilômetro (km) da costa, de acordo com a corporação. Mais de 40 militares dos quartéis de Rio das Ostras, Macaé, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio e do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) foram mobilizados, com apoio de motos aquáticas, botes e quadriciclos.

Ainda segundo o corpo de bombeiros, 13 pessoas foram resgatadas. Dessas, dez tripulantes foram socorridos e encaminhados com vida para a unidade de pronto atendimento (UPA) de Rio das Ostras. Três óbitos foram confirmados.

As buscas só foram encerradas após a varredura da embarcação pelos mergulhadores dos bombeiros, para garantir que não houvesse mais vítimas. As circunstâncias do naufrágio ainda serão determinadas.

