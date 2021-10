Maurício Souza vai processar Globo, Casagrande e Andreoli após ser acusado de homofobia

Após toda a polêmica envolvendo o jogador de vôlei Maurício Souza, acusado de homofobia, o atleta vai processar a emissora Globo, o comentarista Walter Casagrande e o apresentador Felipe Andreoli. Newton Dias, advogado do acusado, afirmou nesse sábado, 30, que a ação deverá ser protocolada na Justiça nos próximos dias. Segundo ele, o ex- jogador do Minas Tênis Clube se encontra abalado com a repercussão do caso.

De acordo com o portal Uol, o advogado de defesa informou que a Globo e os profissionais da emissora serão processados por danos morais, calúnia, difamação e injúria. A defesa também deu início a um levantamento sobre acusações feitas contra o atleta por internautas, as quais também serão enviadas à Justiça, podendo o crime de stalking (perseguição) ser anexado aos processos.



Segundo o advogado, o dano causado à imagem do jogador já é irreversível. Ele alega que o atleta fez apenas uma reflexão, não existindo nenhum discurso de ódio que inferiorize orientação sexual. "O que existiu foi uma reação de pessoas que estão imputando a ele o crime de homofobia", explica Newton ao Notícias da TV.



Em defesa do jogador, o advogado também articulou que muitas vidas atualmente são destruídas na internet, da noite para o dia. Ele alega que pessoas da comunidade LGBTQIA+ estão avaliando a conduta do atleta como pessoa, onde Maurício se encontra bem confiante de que não fez nada. "Ele está resiliente, na fase de assimilação. Ele vai ter que reconstruir a carreira", pontua.

Entenda o caso

A polêmica envolvendo o ex- jogador de vôlei do Minas Tênis Clube começou no último dia 15 de outubro, após a DC Comics anunciar que o novo Super-Homem seria bissexual nos quadrinhos. Na publicação, Maurício Souza fez uma crítica à decisão criativa da empresa: "Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar".

Após o comentário, o também jogador de vôlei e representante da comunidade LGBTQIA+, Douglas Souza, rebateu: "Engraçado que eu não virei heterossexual vendo os super-heróis homens beijando mulheres. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade para a sua heterossexualidade frágil. Vai ter beijo, sim. Obrigado, DC, por pensar em representar todos nós e não só uma parte".

Maurício também rebateu a resposta deixada por Douglas, alegando que "hoje em dia, o certo é errado e o errado é certo. Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que acho certo! Fico com minhas crenças, valores e ideias".

Os comentários acabaram gerando grande repercussão na internet. Após isso, os patrocinadores do Minas Tênis Clube pediram para que a entidade tomasse medidas diante do caso. Dessa forma, o atleta foi afastado do clube e, posteriormente, demitido.

No Seleção SporTV da última quarta-feira, 27, o comentarista Casagrande criticou o atleta: "É crime, é covardia e é mau-caratismo. Principalmente e especificamente o Mauricio Souza. Esse cara, Mauricio Souza, é um homofóbico, preconceituoso, possivelmente racista, covarde e mau-caráter".

O apresentador Felipe Andreoli também comentou sobre o caso no Globo Esporte de quinta-feira, 28. "Mauricio, homofobia não é opinião, é crime, cara, mata! Você fez essa ofensa na rede sociais onde você tem 300 mil seguidores [Instagram], depois foi pedir desculpa em uma na qual você tem 50 [Twitter]? Atitude covarde".

