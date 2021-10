Uso de máscara em locais abertos deixa de ser obrigatório no Rio

De acordo com o governo do Rio, também será permitida a reabertura de casas noturnas e de show com 50% de sua capacidade

O uso de máscara em locais abertos não será mais obrigatório no estado do Rio de Janeiro a partir desta quinta-feira, devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19, anunciou o governador Claudio Castro.

"Vamos flexibilizar o uso de máscaras em espaços abertos, e isso é motivo de celebração. Mais de um ano e meio após o decreto de calamidade pública em função da pandemia, esta medida representa uma importante vitória para todos", publicou Castro em sua conta no Twitter.

A máscara só será obrigatória em locais públicos com ambientes fechados, graças ao avanço da vacinação e também pelo baixo índice de transmissão em todo o Rio de Janeiro", acrescentou o governador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Covid: Fortaleza tem 60% da população imunizada; atrações musicais animam pontos de vacinação

Covid-19: Brasil tem 433 mortes e 17 mil casos nas últimas 24 horas

Na capital, de 6,7 milhões de habitantes, será permitida a reabertura de casas noturnas e de show com 50% de sua capacidade.

Desde setembro, a prefeitura do Rio exige um comprovante de vacinação para a entrada em alguns lugares, como pontos turísticos, academias e cinemas, mas não em bares e restaurantes.

Mais de 68.000 pessoas morreram de Covid no estado do Rio de Janeiro, que apresenta uma taxa de mortalidade de 394 a cada 100.000 habitantes, superior à média nacional, de 288. O número diário de mortos despencou nas últimas semanas devido ao avanço da imunização no estado, de 17,4 milhões de habitantes. Mais de 65% das pessoas estão totalmente vacinadas na cidade do Rio.

lg/pt/fjb/raa/mel/lb



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags