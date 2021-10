Grupo mantém refém por não conseguir falar com receptador em queda do WhatsApp

Um motorista de caminhão, que levava uma carga de máquinas de lavar roupas, foi mantido refém por oito horas após ter o veículo roubado por criminosos. O caso aconteceu na cidade de Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.



Segundo a Polícia Militar, a ação criminosa ocorreu por volta das 14h e o motorista, um idoso de 65 anos, foi feito refém até as 22h, porque os sequestradores não conseguiam falar com o receptador da carga devido à pane que atingiu o aplicativo de mensagens WhatsApp, além do Instagram e do Facebook.

Sobre o assunto Queda do WhatsApp: Mulher pede socorro por mensagem e desmaia sem ajuda

Veja calendário da 7ª parcela e saiba quando será paga última parcela do Auxílio Emergencial

Pai e filha são vítimas de sequestro relâmpago em Fortaleza

Antes do WhatsApp: relembre serviços de troca de mensagens

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem foi abordado em um posto de combustíveis em um caminhão carregado com 256 máquinas de lavar, avaliadas em R$ 80.250. Após a abordagem, os criminosos mantiveram ele como refém para evitar que o socorro fosse acionado até que eles conseguissem contatar o receptador da carga roubada.

Em seguida, a quadrilha decidiu levá-lo como refém enquanto um dos suspeitos ficou com o caminhão, outros três seguiram com a vítima em um carro de passeio com a placa clonada.

O subtenente Cícero Albuquerque, representante do Batalhão de transito da Polícia Militar, explicou que a pane registrada nas redes sociais, teria dificultado a comunicação entre os integrantes da quadrilha. "Na verdade, eles [os criminosos] disseram que pensavam que eram alimentos, cestas básicas, esse tipo de coisa [a carga do caminhão]. Mas, quando viram, já estavam na situação e iam tentar repassar. Eles não sabiam que eram aqueles tanquinhos elétricos", contou.

A polícia conseguiu prender os homens em flagrante após dar ordem de parada a um carro, modelo Agile, da Chevrolet, em um bloqueio de rotina próximo à Estação Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O condutor desobedeceu e o carro foi perseguido e interceptado pela polícia.

O caminhão estava na rodovia BR-101, próximo à fábrica da Vitarella, no bairro de Prazeres, também em Jaboatão dos Guararapes. Com a quadrilha foram apreendidos 460 gramas de maconha prensada e outras 40 pequenas porções da droga, além de um revólver calibre 38, seis munições e o carro que eles utilizavam, que é roubado e estava com placas clonadas.

O caminhão e a carga roubados foram recuperados. Os criminosos foram encaminhados para a Delegacia de Prazeres, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo com restrição de liberdade, tráfico de entorpecentes, associação criminosa, roubo e clonagem de veículo. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso.

Tags