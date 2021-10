Entenda o Projeto de Lei que estabelece Marco Legal para uso de Inteligência Artificial

A justificava do projeto de lei, aprovado na Câmara dos Deputados, é propor que a aplicação de Inteligência Artificial no país esteja alinhada com o respeito à ética e aos direitos humanos, a pluralidade, privacidade dos dados e defesa nacional.

Mesmo sem saber, na maioria dos casos, os brasileiros têm seus dados de localização, preferências por músicas, restaurantes e outros registros de navegação na internet utilizados para uma decisão de negócios. Iális Cavalcante, professor de Engenharia da Computação na Universidade Federal do Ceará, afirma que com a maior adesão das pessoas às tecnologias digitais demanda a discussão sobre regulação para soluções que usam Inteligência Artificial (IA).

A Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais (LGPDP) já aborda a relação de transparência e segurança no uso dos dados por parte das empresas aos seus usuários. De acordo com Iális, apesar disso, os softwares baseados em IA ainda não estão bem estabelecidos nessa legislação mencionada. Na tentativa de definir uma legislação referente ao assunto, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que propõe a criação de um Marco Legal para o uso da IA no Brasil. A votação ocorreu na última quarta-feira, 29. O texto aprovado segue para análise do Senado.

LEIA MAIS | Câmara aprova Marco Legal da inteligência artificial no Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que é um Marco Legal

O professor explica que Marco Legal é toda legislação que rege um determinado assunto. Regência esta que vai desde a Constituição até as leis e portarias. O PL foi inspirado na recomendação sobre inteligência artificial da Organização dos Estados para o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O texto do projeto define inteligência artificial como um sistema baseado em processo computacional que pode aprender a perceber, interpretar e interagir com o ambiente externo. Essa ação é feita a partir de um conjunto de objetivos definidos por humanos, por meio do processamento de dados e informações.

Para entender melhor o que a IA pode fazer, Iális explica que através dessa inteligência, pode-se, inicialmente, planejar a criação de um medicamento, controlar um veículo gerenciado por um software com aprendizagem de máquina e fazer uma montagem de foto ou vídeo com uma notícia falsa sobre as eleições, para alcançar um alto nível de compartilhamento em diferentes redes sociais. Tudo isso com o aparato da Inteligência Artificial. E é por esse motivo que a discussão a respeito do Marco Legal do uso da IA é importante.

Quais serão os efeitos deste Marco?

Segundo o professor, o cidadão brasileiro ser mais consciente maior sobre as ferramentas de IA que ele utiliza ao longo do tempo. Com o novo Marco, as empresas serão obrigadas a informar de maneira clara, acessível e precisa sobre a utilização de inteligência artificial no atendimento ao cliente

"Até que ponto o cliente quer continuar o atendimento sabendo que uma tecnologia que o atende é uma IA e não uma pessoa? Em casos de decisões injustas por parte da tecnologia, a quem o cliente vai se manifestar? Contra os desenvolvedores ou com a instituição que faz uso do software? Para alguns casos, o Marco Legal traz as respostas que precisamos. Isso já auxiliará em futuras decisões judiciais”, explica o especialista em IA.

Segundo a proposta, sempre que o uso do sistema de inteligência artificial envolver relações de consumo, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação do dano ao consumidor, seguindo o Código de Defesa do Consumidor.

A IA pode discriminar usuários?

Iális Cavalcante, professor de Engenharia da Computação da UFC, explica que existe um termo na literatura acadêmica denominado de discriminação algorítmica, que vem do inglês “algorithm bias” ou “machine bias”. A discriminação algorítmica se identifica quando os softwares descrevem erros repetidos e sistemáticos, e assim criam resultados injustos. O Marco também legisla sobre atos discriminatórios: "impossibilidade de uso dos sistemas para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos". O professor cita dois casos importantes:

- Em 2019, uma grande companhia de tecnologia teve como resultado do seu sistema de fotos a associação de uma pessoa de pele negra a um animal de forma estigmatizada e que caracterizou racismo.

- Outra grande companhia, em 2018, utilizou um sistema automático para recomendação de recrutamento. Durante a seleção houve uma predominância de contratação de novos colaboradores do sexo masculino, caracterizando como um software sexista.

Viés preconceituoso

Iális relatou que muitas vezes o aprendizado automático desses algoritmos vem de um viés preconceituoso dos desenvolvedores em suas instruções ou dos dados escolhidos pela companhia com base em um conceito preconceituoso de uma região ou de um nicho de mercado.

O professor alerta que instituições públicas e privadas podem fazer uso da IA para alegar motivos de segurança e acabar se descuidando dessa questão: "Alguém chamado Pedro trabalha melhor que outra pessoa chamada Maria? É mais provável que um homem negro seja um infrator reincidente do que um branco? Uma pessoa de um determinado bairro teria menos acesso a crédito em um banco? Uma legislação para evitar esse tipo de problema se torna relevante", pondera.

A solução para esse fato seria o respeito aos princípios éticos e de direitos humanos. Algo que deve demandar o envolvimento de uma equipe multidisciplinar, com profissionais alinhados ao Direito Digital e Ciências Sociais, seja como colaborador ou consultor para evitar vieses preconceituosos.

Caso aprovado no Senado, o Marco Legal será suficiente?

O especialista conta que essa legislação é um passo importante, mas que ainda demanda de mais detalhamentos, como tipificação de crimes ou quanto ao encaminhamento de informações entre agências reguladoras, já que ela assume algo descentralizado.

"O texto da proposta de lei ainda deixa alguns pontos em aberto, mas traz a discussão mais aproximada aos especialistas da área e diferentes instituições", conclui.

Análise com abordagens setoriais

A relatora do projeto, Luíza Canziani (PTB-PR), defendeu que a análise dos sistemas de IA não seja restrita a um único órgão, mas que tenha abordagens setoriais, feita pelas instituições que regulam cada área que o sistema é aplicado:

"Quem melhor que a Anvisa para avaliar o uso de IA em medicamentos? Quem melhor que o Banco Central para tratar de questões do mercado bancário? Ou que a Anac para tratar de questões relacionadas à aviação? Esses órgãos já possuem especialistas e normas que disciplinam seus respectivos setores. O que precisamos, afinal, são de diretrizes que indiquem quando e como estes reguladores setoriais podem e devem intervir no que diz respeito a IA”, escreveu em seu parecer.

O relatório propõe que a aplicação de IA no País esteja alinhada com o respeito à ética e aos direitos humanos, a pluralidade, privacidade dos dados e defesa nacional. Além disso, caberá à União, estados e municípios o fomento desses sistemas com o incentivo a pesquisas; desenvolvimento e adoção de sistemas de inteligência artificial em setores público e privado; fomento à capacitação de pessoas para o mercado de trabalho; e promoção de cooperação internacional.

Para o autor da proposta, o deputado federal cearense Eduardo Bismarck, a ideia é impulsionar os setores econômicos e mercado de trabalho utilizando sistemas que já estão em uso no cotidiano. O POVO entrou em contato com dois e-mails do deputado e através dos contatos disponibilizados pela rede social do política e do portal da Câmara dos Deputados, mas até a publicação da matéria, não obtivemos respostas.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags