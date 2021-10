Concorrência motivou morte de funcionária de casa de rações no Grande Recife

Concorrência motivou o assassinato de uma vendedora de uma casa de rações em Abreu e Lima, no Grande Recife, segundo a polícia. A morte de Suzana Neves de Almeida, de 29 anos, que trabalhava na loja do irmão, teria sido encomendada por uma mulher, que é proprietária da casa de rações concorrente, e o companheiro dela, que já se encontrava recluso no sistema prisional desde o ano passado. A suspeita foi presa nessa quinta-feira (30).



O crime ocorreu no dia 21 de setembro. De acordo com a Polícia Civil, havia inimizade entre a suposta mandante e o irmão da vítima, devido a disputa de clientes. "Desde dezembro do ano passado o Roberto, irmão da vítima, vinha recebendo diversos tipos de ameaças proferidas pela proprietária da casa de ração concorrente. Ele trabalhou durante 10 anos na casa de ração da autora intelectual do crime, presa hoje e depois saiu e inaugurou um comércio a poucos metros da primeira. Isso gerou um descontentamento, um sentimento de traição, que culminou no homicídio de Suzane", explicou a delegada Estefânia Azevedo.

Roberto também iria ser morto, segundo a polícia. "Nós temos a informação de que os dois seriam mortos, ele [irmão da vítima] saiu segundos antes dos executores entrarem na loja e acreditamos que por isso não foi alvejado. Eles pretendiam fazer parecer um latrocínio e não uma execução, como de fato foi, por isso pegaram dinheiro, para despistar como o crime de mando", afirmou a delegada.

A investida contou ainda com a participação de mais dois presos, responsáveis por intermediar o contato entre os mandantes - a mulher e seu companheiro -, e executores da ação. No cumprimento do mandado de busca na residência da suspeita, foram apreendidos um carregador de pistola 380 e diversas munições.

"Tinha um motorista que participou da chegada e da fuga e sabia de toda a execução. Além também de outra pessoa que ficou na porta do estabelecimento para dar suporte aos que estavam na ação. Um dia antes do crime os suspeitos apareceram em imagens do estabelecimento, fazendo reconhecimento do local", relatou Estefânia Azevedo.

Denominada "Concorrência Desleal", a operação tática foi desempenhada por policiais civis da 6ª Delegacia de Homicídios, sob o comando da delegada Estefânia Azevedo. Segundo a polícia, a mandante do crime foi autuada em flagrante por posse de arma de fogo e não resistiu. Os agentes cumpriram um mandado de prisão expedido pela Vara de Abreu e Lima.

