PRF libera, na Bahia, trecho da BR 101 onde acidente matou 12 pessoas

Já está liberado o trecho da BR-101, na altura da cidade de Eunápolis , no sul da Bahia, onde, na noite de ontem (29), um acidente envolvendo um caminhão que carregava eucalipto, um ônibus e uma van deixou 12 mortos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre as vítimas estão os motoristas do ônibus e da van e uma criança.

Na colisão, pelo menos outras 17 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. Elas foram encaminhadas a hospitais em Eunápolis e Porto Seguro. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro às vítimas e a expectativa é de que ainda hoje ele se apresente à polícia de Eunápolis.

Como foi

O acidente aconteceu por volta das 20h da última quarta-feira no Km 703 da rodovia. Segundo a PRF, o caminhão ia em direção a Itabuna, na Bahia, quando, em uma curva, a última carroceria do veículo tombou e se soltou do veículo.

As toras de eucalipto atingiram o ônibus e a van que estavam no sentido contrário da pista. O ônibus fazia a linha Itacaré/Porto Seguro, e a van, ia para a cidade de Itabuna.

