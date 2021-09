Com 70 milhões de ouvintes, A Voz do Brasil é celebrada no Sem Censura

O programa Sem Censura desta segunda-feira (27) celebrou os 86 anos do periódico radialístico A Voz do Brasil. A apresentadora Marina Machado conversou com os jornalistas Airton Medeiros - que apresentou A Voz durante 17 anos -; Luciano Seixas, gerente-executivo de Rádios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC); Gabriela Mendes, a voz feminina do programa; e Erivaldo “Leleco” Santos, radialista e gerente de Operações das Rádios EBC. Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize!

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo endereço play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Facebook https://facebook.com/tvbrasil Twitter https://twitter.com/TVBrasil YouTube https://www.youtube.com/user/tvbrasil Quer saber como sintonizar na sua cidade? https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags