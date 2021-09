Adolescente tem braço decepado em acidente de ônibus e passa por reimplante

Um adolescente de 16 anos teve o braço direito decepado em um acidente envolvendo um ônibus no município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (24). No mesmo dia, ele passou por uma cirurgia para ter o membro reimplantado. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, onde foi realizado o procedimento cirúrgico, que durou aproximadamente seis horas.

De acordo com informações da unidade de saúde, o garoto se encontra na sala de recuperação. O estado dele é considerado estável. Será necessário que o adolescente fique sob observação por pelo menos 72 horas para saber como o corpo dele irá agir ao procedimento. Só depois disso, os médicos devem divulgar um resultado da nova avaliação. Ainda não há previsão de alta.

O acidente ocorreu após o coletivo, que fazia a linha Pau Amarelo, no sentido Centro do Recife, e trafegava pela faixa exclusiva de ônibus, na Avenida Olinda, se aproximar da calçada e bater de raspão, em um poste. O rapaz estava sentado na última cadeira e teria colocado o braço para fora. Com isso, ele acabou sendo atingido.

Na sequência, o motorista teria se assustado e batido o retrovisor em outro poste. O profissional parou alguns metros depois para socorrer a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o adolescente para o Hospital da Restauração.

Em nota oficial, a Conorte, empresa responsável pelo coletivo, informou que "lamenta o fato e se coloca à disposição das autoridades policiais com o objetivo de ajudar nas investigações".

Já o Grande Recife Consórcio de Transportes afirmou que está acompanhando, por meio da Gerência de Relacionamento, o caso. "O objetivo do órgão é garantir que a empresa operadora preste toda a assistência ao jovem e sua família", afirmou, em texto divulgado à imprensa.

