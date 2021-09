Sikêra Jr. processa apresentador que criticou seu discurso LGBTfóbico

Jacson Damasceno, apresentador do Brasil Urgente do Rio Grande do Norte, criticou ao vivo as falas LGBTfóbicas de Sikêra Jr. e, como resposta, recebeu um processo da Justiça

O apresentador Sikêra Jr. entrou com um processo contra o apresentador do “Brasil Urgente” do Rio Grande do Norte, Jacson Damasceno. Ele pede na Justiça indenização de R$ 44 mil por danos morais e uma retratação no programa policialesco. Jacson defendeu a comunidade LGBTQIA+ e criticou comentários feitos por Sikêra no “Alerta Nacional”, da RedeTV!, neste ano.



Na ocasião, Jacson proclamou: “Além de dinheiro, o que o senhor construiu nesse tempo todo, desde que você explodiu para cá com as suas palhaçadas que você faz? O que você trouxe de construtivo para o Brasil? De útil para o Brasil? Quem é você comparado a Paulo Gustavo?" Quem é você comparado a Joãozinho Trinta? Quem é você comparado a Clodovil? Quem é você comparado a Cássia Eller? Comparado a Renato Russo? Comparado a Cazuza? Quem é você para dizer que uma pessoa é um desgraçado filho do cão? Quem é você, Sikêra Júnior? Se enxergue rapaz, você é um ‘coroão’ velho, se enxergue, se coloque no seu lugar”.

Sobre o assunto Após xingar gays, Sikêra Jr. perde salário de R$ 60 mil de empresa odontológica

Sikêra Jr perdeu 37 patrocínios e RedeTV! pode ter prejuízos para manter apresentador

Sikêra Jr diz sofrer "perseguição" de LGBTQIA+ e pede R$ 100 mil na Justiça

Xuxa abre processo contra Sikêra Júnior após ser chamada de "pedófila"

Patrícia Abravanel e Sikêra Jr. serão processados pelo Governo Doria por LGBTfobia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma audiência de conciliação foi marcada para quarta-feira, dia 20 de outubro, às 9h45min, quando Jacson foi intimado a comparecer. Os advogados de Sikêra pedem indenização por dano moral “em decorrência das informações inverídicas e desrespeitosas divulgadas pelo Requerido através de programa televisivo, rede social em âmbito mundial, com acusações inverídicas e exposição do nome do autor, de forma a ridicularizá-lo e agredi-lo moralmente com tais afirmações a seu respeito”.

O apresentador da RedeTV! pede ainda uma retratação de Jackson durante o “Brasil Urgente” por dois dias, além de uma publicação da emissora Band nas redes sociais e em seu site. A defesa também solicita o envio de um ofício à Comissão de Ética da Associação Brasileira de Jornalismo (ABI) para investigação de infração disciplinar contra Jacson.

Jacson manda recado ao vivo para Sikêra

Durante a exibição desta quinta-feira, 23, do “Brasil Urgente”, Jacson comentou o processo aberto por Sikêra e o comportamento do apresentador. Ele afirmou não estar preocupado com o processo e sua reação inicial foi “ficar atônito”, pois não “falei para agredir, ofender”. “Critiquei sim, reclamei das coisas que ele falou e ele fala desde sempre”, disse.

“O processo alega que o que eu falei prejudicou a imagem dele. Um cara que canta ‘ei, ei, ei, todo maconheiro dá o anel’, fala que ‘sou defensor da família’. E as crianças não assistem você falando essas bobagens, não?” questionou Jacson. “Não sou eu que prejudica a sua imagem, é você mesmo que prejudica. Você já parou pra pensar o Carnaval que você faz em cima do cadáver quando uma pessoa morre?”, acrescentou.

“Dizem que ele chorou no final de um programa reclamando que ele perdeu anunciantes. Eu fico me perguntando quantas pessoas ele fez chorar ao longo da carreira. Será que você pensou nisso? Você é um homem maduro, já é de uma certa idade, estabilizado, rico e está chorando porque está passando por um momento difícil. Sabe quantos jovens e adolescentes você faz chorar quando você chama de desgraçado, filho do cão, porque é LGBTQIA+?”

Falando sobre o processo, o apresentador afirmou confiar na Justiça brasileira e disse que encontra Sikêra nos tribunais. Paralelamente, aconselhou o colega a mudar seu discurso: “Repense! Ainda há tempo de você retomar seus anunciantes fazendo uma boa televisão, bom jornalismo. Abandone a mensagem de ódio porque, enquanto você vocifera que um LGBTQIA+ é filho do cão, uma raça desgraçada, você incentiva, você afia a faca de outras pessoas. Muita gente sai de casa com ódio de homossexual pelo discurso que você faz”.

Com informações de Na Telinha



Tags