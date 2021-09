Educação lança plataforma de busca por profissionais de nível técnico

Uma plataforma que cataloga demandas de mercado por profissionais em cada região é a mais nova solução apresentada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pelo secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Tomás Dias Sant'ana.

*Matéria em atualização.

