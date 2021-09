Jardim Botânico do Rio terá visita noturna a partir de outubro

A partir do dia 1º de outubro, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) passa a oferecer visitas guiadas noturnas, uma vez por mês. O passeio será sempre na primeira sexta-feira de cada mês, às 19h. Os tickets já estão disponíveis para compra pelo site. O custo para a Visita Noturna Premium, feita em carrinhos elétricos, é de R$ 500,00 para o carro fechado, com até 7 passageiros e duração de 1h30. Serão disponibilizados três carros por dia.

A Visita Noturna Premium percorre as aleias do jardim em carrinho elétrico numa rara oportunidade de apreciar o Arboreto e os principais monumentos artísticos e arquitetônicos à noite, que ganharam uma iluminação especial. Nesta modalidade o JBRJ vai disponibilizar o estacionamento com valor incluído no ticket.

Também ocorrerá uma vez por mês a visita guiada noturna à pé, com uma percurso de caminhada de aproximadamente 1 hora. O próximo agendamento está sendo feito para a noite de 22 de outubro e o custo é de R$50 por pessoa. Os guias mostrarão curiosidades e os hábitos noturnos de algumas espécies de animais. Cada grupo da visita à pé requer ao menos 3 visitantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O valor do ingresso para o Jardim Botânico não está incluído nos valor dos tickets de carrinho e visita noturna a pé. O custo é R$ 15 por pessoa a inteira. Em caso de chuva, as visitas noturnas serão canceladas, tanto em carrinho como a pé.

Outras modalidades

A portaria regulamentando o serviço de visita noturna ao JBRJ tem a data de 17 de setembro, mas foi publicada na segunda-feira (20) no Diário Oficial da União. A institiuição de pesquisa e visitas é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. O texto também trata das outras modalidades de visitas guiadas e da visita circular em carro elétrico, que começou em dezembro.

As visitas Premium diurnas ocorrem de terça a domingo, às 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h e 16h. O custo é R$ 300,00 para o carro fechado com até 7 passageiros e tem uma hora de duração. Para grupos reduzidos, o valor é de R$ 220,00 para grupos de até 3 pessoas e R$ 40,00 para um passageiro adicional.

O transporte circular em carro elétrico ocorre de terça a domingo, das 9h às 16h, com saídas a cada 15 minutos e valor de R$ 30,00 por pessoa. Em todas as modalidades é necessário adquirir o ingresso para o Jardim Botânico.

Tags