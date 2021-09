Morre a atriz e humorista Marina Miranda aos 90 anos

A atriz e humorista Marina Miranda morreu, aos 90 anos, na noite dessa segunda-feira, 20. A atriz estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o último domingo, 19, em coma irreversível. Miranda, que sofria de Alzheimer, estava com infecção urinária e doença pulmonar. A morte da artista foi confirmada apenas no início da tarde desta terça-feira, 21.

O hospital confirmou a morte em nota: “A direção do Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon lamenta informar que a paciente Marina Miranda faleceu na noite dessa segunda-feira, 20. Ela estava internada na unidade, com quadro grave, desde o dia 19”. As informações são do portal da Revista Quem.

Marina ficou conhecida por papéis como a Dona Charanga da “Escolinha do Professor Raimundo”, e “Balança, Mas Não Cai”. Em 1977, fez a novela “Dona Xepa” ao lado de Yara Cortes e Nívea Maria. Também participou de minisséries como “Tenda dos Milagres”, em 1985, e nos anos 1990 fez “O Dono do Mundo".

Artistas lamentam morte da atriz

Em publicação na rede social Twitter, Paulo Cintura, que também trabalhou na "Escolinha do Professor Raimundo", lamentou a morte da atriz. “Mais uma estrela da TV sobe para integrar o elenco celestial da Escolinha do Prof. Raimundo. Que Marina Miranda tenha Boa Luz e Paz no Espírito", diz o post.

Que Marina Miranda tenha Boa Luz e Paz no Espírito Paulo cintura pic.twitter.com/4p0ePhjugN — Paulo Cintura (perfil oficial) (@paulocinturarj) September 21, 2021

O comediante Hélio de La Peña disse que Marina "foi um ícone pouco reconhecido". "Marina alegrou muito a minha infância. Tenho o maior respeito por sua história e muita admiração pelo seu talento de fazer rir", disse Hélio.

