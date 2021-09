Escola de idiomas faz campanha contra a fome e reverte dinheiro de matrículas em alimentos

Em agosto deste ano, a Yázigi, escola de idiomas que faz parte da empresa multinacional Pearson PLC, iniciou a campanha #Alimentayzg, que reverte cada nova matrícula em 10 kg de alimentos a serem doados no combate à fome no País. A campanha, que acontece até o final de setembro em filiais da escola no Brasil, pretende arrecadar 15 toneladas de comida.



Estima-se que 55% dos lares brasileiros vivem em situação de incerteza alimentar desde o início da pandemia de Covid-19. Diante desse cenário, a escola de idiomas firmou parceria com o grupo paulista Pé de Feijão, que será o responsável por distribuir a comida para as comunidades brasileiras, organizar ações informativas sobre segurança alimentar, controle do desperdício e transformação da relação das pessoas com os alimentos. Até o momento, foram arrecadados 4.862 kg de alimentos, aproximadamente 33% da meta.



“Sabemos que o idioma é muito importante na vivência e formação das pessoas, mas sabemos também que é fundamental tornar nossos alunos serem humanos melhores e o Act to Impact (nome do projeto) se tornou peça-chave”, explica em nota Maria Paula Sacchini, diretora de marketing Latam da Pearson, multinacional britânica proprietária da marca.

A iniciativa faz parte da agenda Act to Impact (agir para impactar), um programa da própria marca que promove campanhas inspiradas nos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) do pacto global da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). A empresa já realizou outras campanhas que têm como foco a cidadania, tais como a “Desencanude-se”, em 2018, com o incentivo do não uso de canudos plásticos e a “Recicla Yázigi”, em 2019, de apoio à reciclagem de resíduos sólidos.

Para mais informações, acesse o site da campanha www.yazigi.com.br/alimentayzg/

