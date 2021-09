Hoje é Dia: inclusão da pessoa com deficiência é destaque da semana

Nascimento do escritor britânico Herbert George Wells, conhecido como H. G. Wells (155 anos) - célebre autor de romances científicos, que durante o século 20 se tornariam obras essenciais para o gênero da ficção científica, como os livros A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos

Dilma Rousseff se torna a primeira mulher a fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU (dez anos)

Dia Internacional da Paz - data reconhecida pela ONU

Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência

Dia da Árvore

Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer - comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer; tem por fim marcar a data da fundação da Doente de Mal de Alzheimer Internacional, que foi criada com apoio da Organização Mundial da Saúde

Nascimento da atriz fluminense Odete Cipriano Serpa, a Yara Cortes (100 anos)

Nascimento do violonista e compositor paulista Dilermando Reis (105 anos) - considerado por muitos o mais influente violonista do Brasil

Dia Mundial sem Carro

Dia do Atleta Paralímpico - instituído a partir do Decreto de Lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012. Esta data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência

Oscar Cox realiza o primeiro jogo de futebol do Rio de Janeiro no campo do Rio Cricket and Athletic Association (RCAA) (120 anos) - 1 a 1 entre um time de brasileiros e outro de ingleses, diante de um público de apenas 16 pessoas, das quais 11 eram tenistas sócios do Rio Cricket