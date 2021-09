Tripulação da Inspiration4 retorna à Terra neste sábado

A tripulação da Inspiration4 - a primeira missão espacial totalmente composta por civis deve pousar nas águas do Atlântico às 20h06 (horário de Brasília) deste sábado (18).

Segundo informa a empresa responsável pela aventura, a SpaceX, o módulo Crew Dragon onde estão os astronautas deu início aos procedimentos de descida na noite de sexta-feira (17), com a ativação de propulsores para reduzir a altitude e fazer o alinhamento ao solo.

Ainda na noite de sexta, os tripulantes da missão orbital fizeram uma ligação inusitada para a Bolsa de Nova York para participar de uma campanha de arrecadação de verbas para o hospital infantil St. Jude - a maior finalidade da empreitada espacial.

Ao longo dos três dias em que ficaram a cerca de 575 quilômetros de altitude, os integrantes da Inspiration4 fizeram transmissões ao vivo e conversaram com internautas e crianças internadas no St. Jude. Segundo informa o controle da SpaceX, os astronautas assistiram 25 vezes ao nascer e ao pôr do sol durante as dezenas de voltas ao redor da Terra.

A escotilha de observação da Crew Dragon também foi destaque entre as curiosidades da missão. É a maior cúpula já feita para observação espacial em uma aeronave. Veja as imagens capturadas pela SpaceX:



Durante o voo, os tripulantes realizaram também alguns experimentos médicos para avaliar o impacto da altitude sobre o corpo humano. Testes cognitivos e aferições sanguíneas e de radiação dos tripulantes foram realizados várias vezes durante a jornada.

O voo, considerado um marco na história da aviação aeroespacial, partiu no dia 15 de setembro rumo à órbita terrestre. Esta missão é a primeira da SpaceX a não ter o envolvimento da agência aeroespacial norte-americana Nasa em nenhuma das etapas de lançamento.

