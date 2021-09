Parque do Juquery será reaberto neste sábado após incêndio

O Parque Estadual Juquery, no município de Franco da Rocha (SP), reabrirá para visitação neste sábado (18), após o fechamento devido a um incêndio ocorrido no final de agosto. A partir dessa data, as visitas serão retomadas de terça a domingo, das 8h às 17h.

Segundo a Fundação Florestal, responsável pelo parque, as trilhas estão devidamente sinalizadas e o visitante poderá conferir o percurso de cada uma consultando o mapa que fica em frente à sede administrativa.

O parque continua seguindo os protocolos de segurança do Plano São Paulo e, por isso, é necessário o uso de máscara nas dependências da unidade.

Criado em 1993, o parque conserva importantes remanescentes de cerrado existente na Fazenda Juquery, além das áreas de mananciais do Sistema Cantareira, na região metropolitana de São Paulo. O endereço para visitação é Rua Miguel Segundo Lerussi, s/n, Parque Industrial, Franco da Rocha.

Incêndio

O incêndio que atingiu o Parque do Juquery consumiu 53% da área dessa Unidade Conservação, segundo levantamento do Centro de Monitoramento da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo. O total atingido é de 1,175 hectares.

Com início na manhã do domingo, 22 de agosto, o incêndio durou 4 dias. Mais de 300 pessoas, entre integrantes do Corpo de Bombeiros, brigadistas e funcionários do parque, trabalharam no combate ao fogo. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado, a Polícia Civil investiga se a causa foi a queda de um balão no local.

A investigação ocorre por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente (DIICMA) de Franco da Rocha, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de SP.

“A equipe da unidade apreendeu diversos objetos relacionados aos fatos, que foram encaminhados à perícia. As investigações seguem em andamento visando à identificação de outros grupos de baloeiros suspeitos de envolvimento na ação e ao esclarecimento dos fatos”, informou a secretaria.

Além da vegetação, o incêndio também atingiu a fauna do parque: 25 animais foram resgatados por veterinários voluntários, sendo que 14 não resistiram aos ferimentos e morreram. O parque ficou fechado, inclusive, porque os equipamentos de atividades de lazer como bancos, mesas, quiosques e placas informativas também foram queimados.

