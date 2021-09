Com falta de chuvas, Franca amplia rodízio de abastecimento de água

A cidade de Franca, no interior paulista, amplia a partir deste sábado (18) o rodízio de abastecimento de água em razão de uma das mais severas estiagens no município, informou a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp).

Desde o início de setembro, a oferta de água já estava intermitente na cidade, com a divisão do município em quatro blocos para revezamento. Cada grupo ficava um dia sem água e três dias com água.

“A vazão dos mananciais de Franca já não é suficiente para manter todos os quatro blocos do rodízio implantado na primeira etapa abastecidos, por isso, a Sabesp readequou o sistema de rodízio na distribuição de água”, apontou a companhia em nota.

A partir de hoje, portanto, serão implantados três novos blocos e o esquema de abastecimento será um dia sem água e dois dias com água. A Sabesp informou que o retorno do abastecimento de cada bloco ocorre a partir das 23h, com retomada gradativa.

“A companhia vem realizando ações para manter a distribuição de água para a população, como captações emergenciais, monitoramento dos usos dos irrigantes da bacia do Rio Canoas e uma campanha de comunicação visando conscientizar a população sobre a necessidade de economia de água.”

Os bairros que fazem parte de cada grupo podem ser conferidos no site da Sabesp.

