Capes destitui conselho avaliador de programas de pós-graduação

A presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Claudia Queda de Toledo, destituiu todos os integrantes do Conselho Técnico-Científico (CTC) responsável por avaliar os programas de pós-graduação do Brasil — em torno de cinco mil programas. A portaria foi publicada neste sábado, 18 de setembro.

De acordo com o documento, a dissolução foi a forma de corrigir o número incorreto de membros do CTC. Supostamente, deveria ser apenas 18, mas 20 técnicos estavam empossados. A presidente teria constatado uma suposta ilegalidade na portaria de nomeação dos membros, publicada em 2018, tornando as decisões da equipe como passíveis de contestação.

O CTC é composto por especialistas das grandes áreas do conhecimento e é responsável por decidir como serão as avaliações quadrienais de cada curso, além de estabelecer as notas de cada um deles. Essas notas, que vão de 1 a 7, definem a qualidade do curso e, quando muito baixas, impedem que a instituição matricule novos alunos no curso reprovado.

A comunidade científica está preocupada com a destituição, temendo interferências nas decisões técnicas do até então colegiado.

Toledo é a terceira pessoa a comandar a Capes, órgão do Ministério da Educação (MEC), no governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Empossada em abril, o cenário já era de pressão para que a Capes adotasse novas regras para avaliação de programas de pós-graduação.

As informações são da Folha de S. Paulo.



