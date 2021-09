Programa de Trainee de Gestão Pública recebe inscrições até o próximo dia 30

O Programa de Trainee de Gestão Pública, da Vetor Brasil, está com inscrições abertas até as 11h59min do dia 30 de setembro. Podem participar jovens maiores de 18 anos que tenham o desejo de fazer mudança no setor público. Para se inscrever, é preciso que os candidatos tenham concluído a graduação em qualquer área ou com conclusão prevista para 31 de março de 2022. A ideia é potencializar o protagonismo desses jovens.

A Vetor Brasil é uma organização da sociedade civil (OSC) suprapartidária e sem fins lucrativos. O programa busca profissionalizar a gestão pública e atrair pessoas comprometidas com a geração de impacto social em escala no Brasil. Serviços públicos como o Sistema Único de Saúde (SUS), por exemplo, passaram a ser ainda mais essenciais durante o período de pandemia da Covid-19 vivido no País, fortalecendo a necessidade de incentivar pessoas atuantes para esses setores.

O programa tem duração de 12 meses e realiza a pré-seleção das pessoas inscritas por meio de um processo seletivo online que inclui testes, questionário de cultura e vídeo de apresentação pessoal. Após a pré-seleção de trainees, os órgãos públicos escolhem quem fará parte de suas equipes durante o tempo de duração do programa, com salários que giram em torno de R$ 4 mil.

Os selecionados pelos governos parceiros podem vivenciar processos constantes de aprendizado e crescimento, apresentando resultados positivos nos órgãos em que atuam. Para que isso seja possível, trilhas de desenvolvimento individual com avaliações de desempenho, formações e contato com uma rede de profissionais de psicologia são oferecidos.

Além disso, a organização incentiva a inscrição de pessoas negras, LGBTQIA+ e indígenas. Na última edição do programa, cerca de cerca de 10 mil inscrições foram realizadas, das quais 207 pessoas foram selecionadas. Entre os finalistas, 55% se consideram do gênero feminino, enquanto 45% se consideram do gênero masculino, além de que 39% se declaram pretas ou pardas. Para mais informações, acesse o site da organização: www.vetorbrasil.org.br

