Surfista Ítalo Ferreira relata ameaça de bomba em voo de volta ao Brasil

O surfista Ítalo Ferreira contou em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 15, que precisou abandonar um voo após uma ameaça de bomba. Ítalo estava no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. Segundo o atleta, o avião foi esvaziado para que autoridades pudessem fazer a análise da área e outras medidas de segurança.

Última coisa que eu iria imaginar, era que no meu voo teria uma ameaça de bomba . Tivemos que sair da aeronave para as autoridades locais tomarem todas as providências necessárias! Que loucura — Italo Ferreira (@italoferreira) September 16, 2021

"Última coisa que eu iria imaginar era que no meu voo teria uma ameaça de bomba. Tivemos que sair da aeronave para as autoridades locais tomarem todas as providências necessárias! Que loucura", escreveu o medalhista olímpico em seu Twitter.

Segundo informações do portal Uol, o surfista estava em um avião com destino ao Brasil, após as finais da Liga Mundial de Surfe, em Lower Trestles, na Califórnia. Após o susto inicial, o atleta voltou a postar série de relatos no aeroporto. "E eu só queria comer", escreveu em um dos tweets.

Já em outra postagem, Ítalo Ferreira adicionou uma foto relatando que a situação de seu vôo foi normalizada e que já está a caminho do País. "Tão dizendo que não foi nada! Quem tem… medo né", relatou aos seguidores.

Tão dizendo que não foi nada! Quem tem … medo né pic.twitter.com/z5C2sxQpEV — Italo Ferreira (@italoferreira) September 16, 2021





