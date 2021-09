Metrô de SP retoma obras de ligação do aeroporto de Congonhas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) retomou hoje (15) as obras, na Linha 17-Ouro, de implementação da via por onde vão passar os trens do monotrilho que irá ligar o Aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos.

“A meta é concluir esse trecho até o fim de 2022, para ligar o Aeroporto de Congonhas à malha de transporte sobre trilhos, com conexão direta às linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda”, destacou o governo do estado, em nota.

A operação de implementação da via do monotrilho ocorre na região da Marginal Pinheiros e utiliza um equipamento específico, chamado de treliça lançadeira, que vai instalar 129 vigas até o início de 2022, de um total de 137 vigas que faltam para concluir as vias da Linha 17.

“As obras da Linha 17 fazem parte do programa Pró SP, que lançamos hoje, e que concentra todos os esforços de investimentos do governo para a retomada econômica do estado no pós-pandemia. São R$ 47,5 bilhões em recursos até 2022, em mais de oito mil obras”, disse o vice-governador, Rodrigo Garcia.

