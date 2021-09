Distribuição de livros exalta culturas negra e indígena

O programa Leia para uma Criança distribuirá gratuitamente dois milhões de livros infantis este ano para escolas e creches públicas, bibliotecas comunitárias, organizações da sociedade civil (OSCs) e outros equipamentos públicos voltados para a garantia de direitos das crianças de zero a seis anos de idade.

A superintendente do Itaú Social, Angela Dannemann, disse hoje (14), em São Paulo, que, por causa da pandemia as famílias mais ricas terão acesso ao livro digital, e os livros físicos serão distribuídos para as organizações públicas que atendem crianças em vulnerabilidade social, contribuindo para o desenvolvimento das crianças mais impactadas pela covid-19.

“É uma questão de compensação de desigualdade, não vamos esquecer que essa pandemia gerou muita fome e orfandade”, afirmou a superintendente durante entrevista coletiva para a apresentação da edição 2021 do programa.

Desde 2010, a iniciativa do Itaú Social e do Itaú Unibanco distribui livros direcionados a crianças matriculadas na rede pública de municípios vulneráveis, organizações da sociedade civil e bibliotecas. Em 2019, o programa recebeu pela primeira vez o Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura.

Apesar de a solicitação de livros impressos estar aberta apenas a instituições ligadas ao fomento da leitura com crianças de zero a seis anos, a expectativa é que toda a sociedade possa fazer parte do movimento indicando o programa para uma instituição elegível de sua região. Além disso, estão disponíveis os 16 títulos da estante digital e o acervo de 20 obras já distribuídas em anos anteriores, em versões audiovisuais.

A iniciativa convoca os voluntários para ajudar na solicitação de livros físicos. “Os voluntários podem inscrever as entidades que representam e levar esses novos livros, ampliando essa mensagem para que chegue literatura de qualidade atraente”, explicou Angela.

Visibilidade negra e indígena

O Itaú Social promoveu edital público para selecionar apenas obras que valorizem histórias, pessoas e culturas negras e indígenas. A medida reconhece o potencial da literatura para contribuir na diminuição das desigualdades e na valorização das diferenças.

Participaram editoras brasileiras com prioridade para livros de autores ou ilustradores que se autodeclaram negros e/ou indígenas. Os livros selecionados foram “Enquanto o almoço não fica pronto’, da Editora Zit, e “Os olhos do jaguar da Editora Jujuba”.

Escrito por Sonia Rosa, “Enquanto o almoço não fica pronto” conta com versos e ilustrações de Bruna Assis Brasil e faz um convite para que as crianças observem e percebam os afetos do dia a dia.

Já em “Os olhos do jaguar”, o autor de livros de literatura indígena Yaguarê Yamã conta no livro uma história oriunda das culturas dos povos Sateré-Mawé e Maraguá, passada de geração para geração. Com ilustrações, cores e formas que demonstram as riquezas da floresta, a obra aborda o relacionamento do jaguar com outros animais.

“Nesse edital decidimos escolher obras que valorizassem culturas negras e indígenas, isso não é novidade [no programa], mas houve um focalização nesse assunto, há poucas obras com essa temática no país, mesmo sendo uma população que é metade parda e negra”, disse a superintendente.

Como solicitar

As instituições podem solicitar um kit, ou seja, os dois livros, para cada criança atendida ou matriculada. Basta acessar o site. Como os livros são destinados exclusivamente a crianças, o solicitante que não atender esse público não estará apto a participar do programa.

Podem participar secretarias municipais de Educação; creches e escolas públicas ou sem fins lucrativos; organizações da sociedade civil; bibliotecas públicas e comunitárias; centros de acolhimento e outros aparelhos públicos, como UBS (Unidade Básica de Saúde), Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

Os pedidos serão analisadas e podem ser aprovados ou reprovados segundo os critérios de vulnerabilidade social do município, disponibilidade de estoque e regionalidade, entre outros. Solicitações que ultrapassem o número total de crianças matriculadas ou atendidas não serão contempladas.

É possível pedir ainda as versões das obras em Braille e fonte ampliada para crianças com deficiência visual, e em formato audiovisual com múltiplos recursos de acessibilidade, como libras e audiodescrição. Mas, devido ao número limitado de livros nesses padrões, há prioridade para os municípios em maior situação de vulnerabilidade. As versões audiovisuais acessíveis também podem ser acessadas online, na página do programa, por responsáveis de crianças com deficiência.

