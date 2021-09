Inep divulga gabaritos do Revalida 2021

A polêmica suspensão do jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do mundo gerou muita discussão, envolvendo polícia e autoridades sanitárias. Tudo começou com a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) entrando em campo para solicitar a saída de quatro jogadores da seleção argentina com apenas 4 minutos e 50 segundos de jogo.

De acordo com a Anvisa, os jogadores da Argentina descumpriram a quarentena contra o coronavírus e prestaram declarações sanitárias falsas. Três deles estavam em campo quando a partida começou e após a equipe argentina se recusar a jogar sem os companheiros, o árbitro da partida suspendeu o jogo.

Os jogadores da Argentina entraram no Brasil às 8 horas do dia 3 de setembro. No mesmo dia, de acordo com a pasta, foi identificado que as informações sanitárias apresentadas eram falsas e, ainda na sexta-feira, a Anvisa notificou o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, que repassou ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde de São Paulo.

Brasil X Argentina: quem falsificou os documentos?

De acordo com o documento oficial da Anvisa, Fernando Ariel, membro da delegação argentina, falsificou as informações dos quatro jogadores argentinos. Com isso, os jogadores Emiliano Martínez, Buendía (Aston Villa), Cristian Romero e Lo Celso (Tottenham) estão sendo investigados por falsidade ideológica pela delegacia da PF no Aeroporto de Guarulhos, pelo local ter sido a entrada dos atletas no Brasil.

Brasil X Argentina: seleção argentina foi avisada antes do jogo

Na tarde do sábado, 4, as autoridades esportivas foram avisadas do caso. Foi realizada reunião com representantes da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além da delegação argentina. No encontro, os agentes recomendaram a quarentena dos quatro jogadores argentinos, com a confirmação de que os jogadores prestaram informações falsas e descumpriram uma recomendação.

A recomendação era fundamentada na Portaria Interministerial nº 655, de 2021, a qual estabelece que viajantes estrangeiros que "tenham passagem, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, estão impedidos de ingressar no Brasil". Apesar da reunião e da comunicação das autoridades, os quatro jogadores participaram de treinamento na noite do sábado.

Brasil X Argentina: o que diz a Anvisa?

O goleiro Emiliano Martinez, os meias Emiliano Buendia e Giovani Lo Celso e o zagueiro Cristian Romero, que atuam no futebol inglês, deveriam cumprir quarentena pois passaram pela Inglaterra nos últimos 14 dias. Antes, eles viajaram direto para a Venezuela para jogar.

Brasil X Argentina: o que diz a Conmebol?

O jogo foi oficialmente adiado por decisão do árbitro da partida e a comissão do jogo enviará um relatório ao Comitê Disciplinar da Fifa. A entidade ainda deixou claro que as Eliminatórias não é uma das sua competições, sendo competência exclusiva da Fifa.

Brasil X Argentina: o que diz a Fifa?

A Fifa declarou que o caso será analisado por uma comissão disciplinar. No entanto, não informou o prazo para o procedimento e nem se a partida será remarcada. A instituição ainda declarou que lamenta a suspensão do jogo e que já recebeu os primeiros relatórios oficiais da partida.

Brasil X Argentina: o que diz a CBF?

Ednaldo Rodrigues, presidente em exercício da CBF, lamentou o cancelamento da partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar entre Brasil e Argentina, após a interrupção da Anvisa. Segundo ele, a Agência Nacional de Vigilância Sanitário "extrapolou em suas decisões".

Brasil X Argentina: o jogo ainda irá acontecer?

A saída da Argentina do campo pode ser considerada como um WO, no entanto, reiniciar a partida do minuto em que foi paralisada seria outra possibilidade, já que houve a interrupção por "força maior". Mas a falta de datas complica a situação.

O próximo passo é decisão da Fifa. A instituição já emitiu uma nota afirmando que "os órgãos disciplinares analisaram os próximos passos". Além disso, a decisão da entidade pode se estender até o Tribunal da Arbitragem do Esporte, na Suiça.



