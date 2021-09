SP: movimentação em terminais rodoviários deve passar de 330 mil

Com o dia 7 de setembro se aproximando, o Coletivo Rebento/Médicos em Defesa da Vida, da Ciência e do SUS empreende uma série de manifestações contra o governo, com a palavra de ordem: "O 7 de Setembro não pertence a você, Bolsonaro". Membros do coletivo denunciam “fome, desemprego e quase 600 mil mortes por Covid-19”.

"Você fala de fuzis, de armas, para tentar que não prestem atenção na sua incompetência", apontam, citando aumento da inflação e mortes por Covid-19 que poderiam ter sido evitadas.

No registro, médicos apontam a postura do presidente como a de "falso patriota" e o acusam de sequestrar símbolos nacionais. A fala acontece na esteira de atos de apoiadores do presidente marcados para o próximo dia 7, feriado da Independência do Brasil.

No mesmo dia, os médicos também realizarão manifestação presencial em Fortaleza, pela manhã. De antemão, o Coletivo alerta que o ato contará com a presença de "poucos participantes, distanciamento, uso de máscaras PFF-2 e todos os cuidados de saúde".

Tags