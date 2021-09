Evaristo Costa conta que foi demitido da CNN após férias, sem aviso prévio

A derrota para o América-MG no último domingo, 29, por 2 a 0, foi o quarto jogo seguido sem vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro. O Vovô somou apenas dois pontos dos 12 possíveis (16,6%) e foi a segunda equipe que menos pontuou no período, ao lado do 19º colocado, o Sport. Somente o Athletico-PR, que teve quatro derrotas, ficou abaixo dos nordestinos. Bahia e Fluminense conquistaram apenas um ponto no recorte, mas se enfrentam logo mais, às 19 horas, no Maracanã.



O Ceará teve uma queda significativa nestes últimos quatro jogos do Brasileirão, contrastando com o desempenho apresentado durante a competição. Foram seis gols sofridos em quatro confrontos, a mesma quantidade de vezes em que a defesa alvinegra foi vazada nas 11 partidas da série invicta.

Sobre o assunto Com inflamação no joelho, Mendoza desfalca Ceará contra o América-MG; veja boletim do DM

Diretoria do Ceará se reúne nesta segunda para discutir substituto de Guto Ferreira

Além da defesa em queda de rendimento, o ataque, que já era criticado, continuou com pouca efetividade. Foram apenas dois gols marcados nas quatro partidas. O último embate em que o Ceará balançou as redes mais de uma vez em uma mesma partida foi no empate em 2 a 2 diante do Cuiabá. Na derrota para o América-MG, a equipe de Porangabuçu chegou ao sexto confronto sem marcar na primeira divisão.

O revés do Vovô diante do Coelho, inclusive, decretou a marca negativa de nenhuma vitória fora de casa no primeiro turno da Série A. O Ceará teve duas oportunidades de vencer como visitante diante de dois clubes que estavam entre os quatro piores mandantes, o Corinthians e o próprio América-MG. O Timão - que ainda permanece sendo o terceiro pior no quesito - conseguiu a segunda vitória na Neo Química Arena e os mineiros a terceira no Independência, ambos enfrentando o Vovô.

Apesar dos últimos resultados negativos que resultaram a demissão do técnico Guto Ferreira, o Ceará terá a oportunidade de uma recuperação enfrentando o vice-líder Palmeiras, na Arena Castelão. O Vovô é o quarto melhor mandante e está invicto em casa diante dos clubes do G-6, com duas vitórias (Atlético-MG e Fortaleza) e um empate (contra o Flamengo).

