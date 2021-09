Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 28 milhões

Usuários do Bilhete Único da cidade de São Paulo, que permite a integração entre modais de transporte púbico na capital, têm até hoje (31) para vincular o cartão a um CPF. A partir de amanhã (1º), os cartões não cadastrados serão cancelados e não serão aceitos para pagamento da tarifa nos ônibus municipais.

De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), a mudança começou em 16 de julho, quando os cartões sem cadastro deixaram de receber créditos. Para os bilhetes que tiverem créditos excedentes, os valores serão perdidos, pois serão transferidos para o cartão cadastrado no mesmo CPF ao qual ele for associado.

Pelo número de identificação do Bilhete Único, que consta no verso do cartão, é possível saber se ele já está dentro da regra: a numeração deve iniciar com os dígitos 59, 71 ou 110. Também é possível consultar no site da SPTrans, utilizando o número do CPF ou do bilhete.

A prefeitura aponta que o objetivo da mudança é reforçar o combate a fraudes no sistema de transporte e evitar prejuízos aos cofres públicos e aos passageiros. “A associação dos cartões antigos a um CPF é a forma de identificar quem está utilizando cartões, garantindo maior segurança para o sistema de Bilhetagem Eletrônica”, aponta, em nota, a SPTrans.

Como vincular um cartão ao CPF

É possível fazer a troca no site da SPTrans, com opções com login, acessando a plataforma com usuário e senha, e sem login. Também há atendimento presencial nos postos de atendimento nos terminais de ônibus municipais. A lista dos postos está no site da prefeitura.

Para quem deseja adquirir um Bilhete Único Personalizado de forma gratuita, é necessário fazer um cadastro no site da empresa pública de transporte e retirar na mesma hora em um dos 34 postos da SPTrans que oferecem o serviço. O cartão vem com o nome e CPF do usuário e pode ser carregado com créditos dos tipos comuns, Estudante, Vale-Transporte e Mensal.

