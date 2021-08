Paralisação de radialistas da RedeTV! começa nesta terça, 31

Radialistas da emissora RedeTV! oficializaram nesta segunda-feira, 30, paralisação a partir de meia-noite de amanhã, terça-feira, 31. A decisão em favor de greve foi feita durante assembleia no Sindicato dos trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo (Sertesp).

Os profissionais reivindicam aumento salarial, segundo confirmou o órgão ao portal Notícias da TV. Em apoio à greve, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo (SJSP) está orientando seus filiados na RedeTV! a não cumprir duplas funções sem devida remuneração.

Conforme anunciou o Sertesp, a paralisação será encerrada no momento em que a emissora se dispôr a deliberar com os trabalhadores sobre suas necessidades. A RedeTV! teria tentando contornar a greve ofertando um aumento de 3,8% aos radialistas, segundo rumores do portal TV Pop.

Os radialistas solicitam reajuste salarial de 18,72%. O último dissídio aprovado pela emissora foi referente ao triênio entre 2016 e 2018. Em comunicado, o Sertesp afirmou que dinheiro não é o problema, pois a empresa “fechou contratos milionários” com diversas instituições públicas e privadas. “Tem ainda os merchandisings e os horários vendidos a igrejas neopentecostais”, acrescentou o órgão.

Segundo colunista Ricardo Feltrin, até o momento "a RedeTV! não respondeu a proposta de Convenção Coletiva enviada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo. A coluna está tentando falar com a assessoria de imprensa da RedeTV a respeito" e aguarda posicionamento.

