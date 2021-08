Ação do MJ identifica desaparecido vivo após mutirão de coleta de DNA

Dez cidades brasileiras celebrarão, pela primeira vez, agosto como o mês da Primeira Infância. A proposta, organizada pela Rede Urban95, prevê projeções de mensagens em edifícios e monumentos urbanos, como estratégia de intervenção para “chamar atenção para a importância de políticas públicas que priorizem gestantes, bebês, crianças e cuidadores”.

De acordo com a organizadora, o Agosto Dourado foi precursor da agenda de incentivo à amamentação e do Dia da Gestante, comemorado em 15 de agosto. “Falar da primeira infância vai além de oferecer uma cobertura de pré-natal e apoio ao aleitamento materno. Pensar na infância é atender pais e cuidadores com serviços públicos de qualidade; é preservar os espaços públicos limpos e iluminados; é pensar em intervenções urbanas lúdicas como parte de todas as ruas”, justifica, em nota, a entidade.

Na avaliação da Rede Urban95, a escolha de um mês específico dá visibilidade à causa, de forma a ajudar na mobilização da sociedade civil, além de poder influenciar na criação de políticas públicas voltadas ao tema.

“O objetivo é promover, desenvolver e fortalecer programas e políticas públicas voltadas ao bem-estar e qualidade de vida das crianças de 0 a 6 anos nas cidades brasileiras. O projeto apoia os municípios na elaboração de diagnósticos locais sobre a experiência e o acesso do público infantil e seus cuidadores aos espaços urbanos, disponibilizando dados para embasar a construção de políticas públicas mais assertivas para a primeira infância e alinhadas a outras agendas estratégicas locais”, acrescenta a rede que é composta Fundação Bernard van Leer e Instituto Cidades Sustentáveis.

As projeções serão feitas a partir de hoje (22) no Congresso Nacional, em Brasília. Na sequência estão previstas projeções dia 23 no Paço Municipal de Campinas (SP); dia 24 na Ponte Torta, em Jundiaí (SP); dia 25 será na sede da Via Parque, em Caruaru (PE).

No dia 26 serão projetadas mensagens nos Arcos do Atalaia, em Aracaju (SE). No dia 27 as mensagens serão projetadas no Centro Cultural Belchior, em Fortaleza (CE); e no dia 28 as mensagens serão projetadas no Museu Histórico do Crato, em Crato (CE).

Os três últimos monumentos que terão a projeção de mensagens serão o MAC, em Niterói (RJ) no dia 29; a Praça Cel. Pedro Osório, em Pelotas (RS) no dia 30; e Praça Hugo Poli, em Brasiléia (AC), dia 31.

