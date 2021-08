Fotógrafo registra raro ovo de tubarão durante mergulho em Fernando de Noronha

Na terça-feira, 10, dia do aniversário do arquipélago de Fernando de Noronha (PE), a empresa aérea Gol anunciou que fará da rota Recife-Fernando de Noronha o primeiro trajeto carbono neutro do Brasil. A companhia doará aos seus clientes créditos de carbono relativos à pegada produzida pelas suas viagens para Noronha a partir da capital pernambucana. Os voos sustentáveis tiveram início em setembro deste ano, colaborando com a redução de ¼ das emissões de carbono da ilha.

Sobre o assunto Gol expande acordo com Voepass no Nordeste para compra de capacidade

Gol reporta prejuízo de R$ 1,2 bi no 2º trimestre e revisa projeções para 2021

Sem voos internacionais, Gol anuncia alta de ocupação dos voos em julho

A iniciativa #MeuVooCompensa nasce de uma parceria entre a Gol e a Moss, uma das maiores plataformas ambientais de créditos de carbono do mundo, que doará aos clientes da companhia a compensação da pegada carbônica de suas viagens a Fernando Noronha, neutralizando as emissões totais de carbono tanto no trecho de ida, a partir de Recife, quanto no da volta para a capital pernambucana.

Das emissões totais em Fernando de Noronha, mais da metade provêm do transporte aéreo que serve à ilha, o principal meio de transporte. A Gol opera 1 voo diário de ida e volta para o arquipélago, com a expectativa de retomar a oferta pré-pandemia assim que possível. Cada ida e volta ao arquipélago deixa uma pegada ambiental média de 14,18 toneladas de CO2. Em comparação, a cada 25 idas e voltas, é possível garantir o equivalente a um hectare de Floresta Amazônica preservada. Só no primeiro semestre de 2021, a GOL transportou 35 mil passageiros para Noronha - uma média de 5.830/mês -, além de 89 mil kg de cargas diversas e essenciais (dados da Anac).

Sobre o assunto Fernando de Noronha: pesquisadores fazem expedição em águas profundas

“O maior favorecido pela iniciativa do carbono neutro na GOL é a própria ilha. Enquanto a Companhia não opera em Noronha fazendo uso do combustível sustentável de aviação - a solução definitiva para as emissões de carbono, em busca da qual a empresa vem trabalhando com afinco -, a compensação automática da pegada carbônica dos trechos voados pelos clientes é uma grande aliada para minimizar os impactos no meio ambiente”, afirma Pedro Scorza, comandante e assessor de projetos ambientais da GOL.

"Então esse é um racional que a gente trabalha, mas na responsabilidade compartilhada é o cliente que decide voar com a gente sabendo no nosso todo afinco em reduzir as emissões que ele de maneira compartilhada também trabalha nessa redução utilizando um instrumento temporário de transição que é o crédito carbono. Enquanto a gente não atinge missão zero, o nosso cliente pode de forma compartilhada reduzir as emissões comprando créditos carbonos e deixando a experiência de voo dele dentro", complementa Scorza.

Não apenas os clientes, mas também os moradores de Fernando de Noronha que voam com a Gol serão beneficiados. Ao comprarem as passagens para a ilha, todos os passageiros terão o direito de resgatar com a Moss o certificado de créditos de carbono já compensados relativos aos seus voos, com o acréscimo de um convite para, se for do interesse do cliente, comprar o MCO2 para neutralizar as demais rotas que compõem sua viagem: São Paulo-Recife, Porto Alegre-Recife e Belo Horizonte-Recife, por exemplo, assim como a volta.

A companhia defende que desde 2010 busca implementar melhorias operacionais, adotar novas tecnologias e aperfeiçoar procedimentos que possam contribuir para a redução de seus impactos - a renovação constante de sua frota por aeronaves ainda mais modernas e econômicas integra o compromisso da GOL com a emissão líquida zero de carbono até o ano de 2050. Em 2012, a empresa deu início às ações que fomentam a implantação da cadeia de valor do bioquerosene no Brasil. Em paralelo, apoia projetos de produção de biocombustíveis em diferentes regiões do País, além de já ter operado mais de 360 voos com bioquerosene.

“A Moss trabalha para atender a mudança estrutural que está em curso, gerada por empresas comprometidas com o meio ambiente e por pessoas exigentes e com consciência ecológica, como os Millennials e a Geração Z”, afirma Luis Adaime, fundador e CEO da Moss.

Noronha: carbono zero até 2030

Os voos da GOL com carbono neutro rumo a Noronha são um reforço para que a ilha cumpra sua meta do programa Carbono Zero. De acordo com o decreto estadual nº 306/2019 (Projeto de Lei Ordinária), será proibida a entrada, daqui a um ano, em 10 de agosto de 2022, de carros que fazem a emissão de dióxido de carbono. E, a partir de 2030, todos os veículos movidos a gasolina, álcool e óleo diesel deverão ser retirados da ilha.

“Agora, com o carbono neutro nos voos da GOL, nosso programa Noronha Carbono Zero ganha grande reforço para a preservação do meio ambiente”, diz Guilherme Rocha, administrador da ilha.

Para mais informações acessar www.voegol.com.br



Tags