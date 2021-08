Ex-Desembargador do TJPI, Nildomar da Silveira Soares morre por Covid-19 em Teresina

O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Piauí, Nildomar da Silveira Soares, morreu aos 83 anos vítima de complicações da Covid-19 no último domingo, 22, em Teresina. A informação foi confirmada pela Prefeitura da Capital, que lamentou a perda do magistrado. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, decretou luto oficial de três dias.

Nildomar da Silveira Soares deixa esposa e três filhos, dentre eles, o advogado Sérgio Wilson Silveira, chefe da assistência jurídica da Prefeitura de Teresina. "O prefeito Dr. Pessoa se solidariza com a família enlutada ao tempo em que manifesta condolências a todos", escreveu a Prefeitura por meio de nota.

"Neste momento de dor e resignação, a OAB Piauí se solidariza com a família e amigos de Nildomar da Silveira Soares e expressa as mais profundas e sinceras condolências", ressaltou a OAB-PI sobre a morte do magistrado.

Nildomar Silveira foi bancário, advogado do Banco do Brasil, atuando também como chefe da Assessoria Jurídica do Piauí. Ele foi vice-presidente e presidente da OAB Piauí (1991/1993), desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, no qual ocupou a vaga do Quinto Constitucional em 2003 e se aposentou em 2007.

Ele também atuou como escritor em obras relativas aos Juizados Especiais e às Legislações do Estado e do Município de Teresina, bem como foi membro da Academia Piauiense de Letras, ocupante da Cadeira nº 22.



