Pedido de reaplicação do Encceja 2020 pode ser feito até sexta

Uma declaração do Ministro da Educação ao programa Novo Sem Censura, dia 9, causou polêmica na semana que passou. Diversos leitores criticaram a afirmação dele. Mas outros concordaram com o ministro e reclamaram da matéria publicada no O POVO. "O ministro foi sim infeliz em muitas das suas falas, mas neste caso vocês deturparam influenciando a opinião pública", disse uma leitora. "Lamentável a forma como foram distorcidas as palavras do ministro da Educação. Ele teve o cuidado de explicar que utilizava o termo com cautela", declarou outro.

Vi e revi o vídeo da entrevista, para ter certeza sobre o que ele falou dentro do contexto da entrevista completa. E considero que a matéria publicada no O POVO está correta. Cita a frase exatamente da forma como ele fala. Inclusive destacando o "cuidado" que ele alega ter em falar que os estudantes atrapalham o aprendizado. E ele realmente diz, ao citar a inclusão social: "O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia. Ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para dar a ela atenção especial", declarou o ministro ao canal de televisão.

Se essa fala por si só já é complicada, pois demostra a falta de empatia e zelo de uma pessoa que deveria cuidar da educação no Brasil, a justificativa, que veio depois, é pior. "Nós temos hoje 1,3 milhão crianças com deficiências que estudam na escola pública. Desse total, 12% tem um grau de deficiência que é impossível a convivência. O que o nosso governo fez: ao invés de simplesmente jogá-los dentro de uma sala de aula pelo inclusivismo, nós estamos criando salas especiais para que essas crianças possam receber o tratamento que merecem e precisam".

Mais respeito e menos preconceito

Todos os seres humanos devem ser respeitados na sua plenitude, sem distinção. Todos devem ter direito à educação de qualidade e atenção social. Imagina uma mãe ouvindo uma pessoa falar que a convivência com seu filho é impossível? Isso é cruel, doloroso. Um ministro de Estado precisa ter cuidado. A gente precisa entender como fundamental o respeito ao próximo.

Neste mês, tenho participado de uma leitura coletiva do livro "Longe da Árvore", de Andrew Solomon. Um livro denso que trata sobre família e acolhimento. O autor destaca as identidades verticais (aquelas que herdamos de nossos pais) e horizontais (característica inata que é diferente dos pais, que pode ser, por exemplo, uma síndrome ou uma orientação sexual). E mostra a importância de se reconhecer as várias formas de existir e respeitá-las na sua integridade. O livro traz histórias que nos atravessam e nos fazem pensar sobre como devemos ter um olhar mais humano para a diversidade. A publicação nos faz enxergar o erro de preconceitos incrustados na nossa formação. E nos mostra que é possível nos educar para rejeitarmos esse olhar discriminatório. Não importa a idade que temos. O importante é entendermos o prejuízo que alguma atitude nossa pode trazer para o outro e nos educarmos para não repetir ações que ofendem pessoas. Além de levar esse olhar mais humano para os mais jovens. As crianças aprendem muito com a gente (para o bem e para o mal).

Informação errada sobre o Kpop

Na última quarta-feira, O POVO publicou uma matéria sobre as polêmicas no mundo do Kpop, após um cantor ser condenado por incitação à prostituição. No mesmo dia, recebo uma enxurrada de mensagens, tanto no email quanto no whatsapp, sobre um erro na matéria. Os fãs da música popular sul-coreana informaram que uma das polêmicas citadas era falsa. "Sou do grupo de fãs do Baekhyun, que vocês disseram ser insensível com relação à depressão. Isso é mentira e já foi comprovado pela própria fã que conversou com ele, foi um erro de tradução", disse uma fã em uma das mensagens.

Assim que a equipe responsável pela produção do material identificou o problema, a correção foi feita e o post, no Instagram, foi apagado. "Começou com o caso de uma estrela do Kpop. Fizemos a matéria da condenação por incitação à prostituição. A partir daí, a gente fez outra matéria com as polêmicas envolvendo o kpop. Uma delas, sobre cantor Baekhyun. Ele deu uma declaração sobre depressão e a fala gerou uma interpretação como se ele não ligasse para a doença, mas, depois, ele disse que estava tentando ajudar a fã", detalha o editor Thadeu Braga, sobre o problema identificado no O POVO. "A gente colocou tanto a primeira declaração, como a segunda, ele se defendendo. Mas depois vimos que a primeira fala foi tirada de contexto e erramos porque acabamos embarcando no erro", reconhece. A informação foi corrigida e uma nota explicando o fato foi destacada no início da matéria. Esse problema mostra que devemos ter mais atenção em publicar matérias delicadas como essa. E também realça que nossos leitores estão atentos e podem nos ajudar na construção da nossa produção.

