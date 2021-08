Centro de tecnologia desenvolve máscara que permite leitura labial

O governador João Doria alertou, nesta segunda-feira, 23, outros gestores sobre o risco de uma infiltração bolsonarista nas polícias estaduais. A manifestação aconteceu durante reunião do Fórum dos Governadores após o tucano comentar sobre o afastamento do coronel por ter convocado amigos para ato bolsonarista do 7 de Setembro.

"Creiam, isso pode acontecer no seu estado. Aqui nós temos a inteligência da Polícia Civil, que indica claramente o crescimento desse movimento autoritário para criar limitações e restrições, com empareda mento de governadores e prefeitos", afirmou. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Mais cedo, o governador oficializou o afastamento do coronel Aleksander Lacerda do comando de um batalhão da Polícia Militar no interior do estado, após ele ter convocado manifestações contra o Supremo Tribunal Federal (STF) pelas redes sociais.

O afastamento foi motivado por indisciplina, segundo o governador. “Em São Paulo não teremos manifestações de policiais da ativa de ordem política”, disse Doria, que em entrevista coletiva informou que conversou sobre o assunto nesta manhã com o secretário de Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos.

No Ceará, a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) decidiu, no dia 12 de agosto, pela instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o financiamento de associações de policiais militares no Estado. A investigação terá duração inicial de 120 dias.

No pedido, o deputado Romeu Aldigueri (PDT), autor da proposta, afirma que associações ligadas a policiais e bombeiros militares teriam agido como "sindicatos" durante a paralisação de agentes de segurança em 2020, o que desrespeitaria a legislação militar em vigor.

As investigações envolvem os 13 dias de paralisação da Polícia Militar no estado. No dia 19 de fevereiro, mulheres de PMs fecharam a entrada do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no bairro Antônio Bezerra, e carros oficiais tiveram os pneus esvaziados. Nos atos, policiais passaram a circular com rostos cobertos por balaclavas.

LEIA MAIS l Saiba o que aconteceu no Ceará entre o início do motim e o fim da paralisação dos PMs



Tags