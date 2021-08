João Gomes faz show com aglomeração no Pará; organização diz que público estava vacinado

Decreto municipal de Marabá autorizou shows e o funcionamento de casas noturnas. Ministério Público recomendou público a 40% da capacidade do local e exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19

O cantor pernambucano João Gomes, fenômeno do ritmo piseiro, realizou um show no município de Marabá, no Pará, neste sábado, 21, com aglomeração de pessoas na plateia, o que vai na contramão dos cuidados contra a Covid-19. Nas redes sociais, vídeos do cantor no evento mostram a dimensão do público presente. Em nota, os organizadores do evento afirmaram ter seguido todos os protocolos sanitários e que o público era formado apenas por pessoas vacinadas contra o novo coronavírus.

Na última terça-feira, 17, o prefeito da cidade de Marabá, Tião Miranda (PSD), assinou decreto flexibilizando as medidas de combate à Covid-19 no município, autorizando shows e o funcionamento de casas noturnas. Conforme o portal Leia Já, a imprensa local informou que o show de João Gomes havia sido agendado mesmo antes da divulgação de um decreto municipal.

Dias antes do evento, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) enviou uma recomendação à Prefeitura de Marabá, através da Divisão de Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Segurança Institucional, e à empresa responsável pela organização do evento, estabelecendo protocolos sanitários contra a Covid-19.



Na recomendação, o órgão pediu aos organizadores do show a fiscalização e orientação do cumprimento dos procedimentos utilizados para combater a proliferação do coronavírus. Entre eles, limitar o público a 40% da capacidade do local e exigir o comprovante de vacinação da Covid.

O show aconteceu na Vila Sororó, zona rural de Marabá, no Pará. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o grande número de pessoas durante a apresentação do cantor.

