CNN desmente ao vivo fala de Alexandre Garcia sobre vacinas

Um homem suspeito de roubar um carro foi preso na noite desta quarta-feira, 18, no bairro de Fátima, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime teria acontecido no bairro São João do Tauape. Após perseguição, agentes da Polícia Militar recuperaram o veículo.

Segundo informações, por volta das 21 horas, os militares foram notificados sobre um roubo a um veículo modelo Nissan March, no bairro São João do Tauape. Durante as buscas, um automóvel com as mesmas características foi visualizado trafegando no bairro de Fátima. O motorista não obedeceu à ordem de parada.

Após perseguição, o carro foi abordado. Segundo pessoas que estavam presentes no momento, houve troca de tiros entre os militares e o suspeito. Segundo a PMCE, o motorista foi identificado como Luiz Carlos Henrique de Souza, de 24 anos. Ele possui passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele confessou o delito aos policiais.

Luiz Carlos foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP), onde foi autuado por roubo majorado com concurso de pessoas. As investigações ainda continuam para identificar e capturar outro participante do crime, que teria disparado os tiros de arma de fogo contra os policiais.

