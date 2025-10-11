Trump é avaliado com "saúde excepcional", diz Casa Branca

Donald Trump realiza segundo check-up do ano e médico diz que sua saúde está "excepcional" / Crédito: Mandel NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi avaliado com “saúde excepcional” em seu check-up médico anual, segundo memorando divulgado pela Casa Branca na noite de sexta-feira, 10 de outubro. O relatório médico destacou que sua idade cardíaca é aproximadamente 14 anos mais jovem do que sua idade cronológica, de 79 anos.



Durante a visita, Trump também recebeu vacina anual contra a gripe, além de uma dose de reforço contra a Covid-19, em preparação para sua próxima viagem internacional ao Oriente Médio.

Trump realiza segunda revisão médica do ano O presidente Trump passou por exames preventivos de saúde no Walter Reed National Military Medical Center, em Maryland, uma instituição tradicionalmente usada por presidentes americanos. Também estava prevista reunião e comentários com soldados.



Inicialmente, a Casa Branca informou que a visita foi parte de um check-up anual de rotina, embora Trump já tivesse feito um exame físico extensivo em abril. O presidente então o chamou de "exame físico semestral". Em julho, a Casa Branca divulgou que Trump apresentava inchaço na parte inferior das pernas e hematomas na mão direita, após fotografias mostrarem o presidente com tornozelos inchados e o uso de maquiagem para cobrir a área afetada.

Na ocasião, o médico da Casa Branca, Dr. Sean Barbabella, explicou que o inchaço foi causado por uma insuficiência venosa crônica, condição comum e benigna em pessoas com mais de 70 anos.