Trump é avaliado com "saúde excepcional", diz Casa Branca

Trump é avaliado com "saúde excepcional" em check-up, diz Casa BrancaIdade cardíaca do presidente foi avaliada em 14 anos mais jovem do que sua idade real, que é de 79 anos, segundo afirma o memorando oficial
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi avaliado com “saúde excepcional” em seu check-up médico anual, segundo memorando divulgado pela Casa Branca na noite de sexta-feira, 10 de outubro.
O relatório médico destacou que sua idade cardíaca é aproximadamente 14 anos mais jovem do que sua idade cronológica, de 79 anos.
Durante a visita, Trump também recebeu vacina anual contra a gripe, além de uma dose de reforço contra a Covid-19, em preparação para sua próxima viagem internacional ao Oriente Médio.
Trump realiza segunda revisão médica do ano
O presidente Trump passou por exames preventivos de saúde no Walter Reed National Military Medical Center, em Maryland, uma instituição tradicionalmente usada por presidentes americanos.
Também estava prevista reunião e comentários com soldados.
Inicialmente, a Casa Branca informou que a visita foi parte de um check-up anual de rotina, embora Trump já tivesse feito um exame físico extensivo em abril. O presidente então o chamou de "exame físico semestral".
Em julho, a Casa Branca divulgou que Trump apresentava inchaço na parte inferior das pernas e hematomas na mão direita, após fotografias mostrarem o presidente com tornozelos inchados e o uso de maquiagem para cobrir a área afetada.
Na ocasião, o médico da Casa Branca, Dr. Sean Barbabella, explicou que o inchaço foi causado por uma insuficiência venosa crônica, condição comum e benigna em pessoas com mais de 70 anos.
O hematoma na mão foi atribuído ao uso regular de aspirina, parte de um regime preventivo, e ao aperto de mãos frequente.
Mesmo aos 79 anos, Trump mantém uma agenda de alto ritmo e continua demonstrando disposição, segundo o médico.
No domingo, o presidente planeja viajar ao Oriente Médio, após intermediar um acordo de cessar-fogo em Gaza.