AO VIVO Ciência&Saúde: Os cuidados e desafios por trás dos zoológicos

Apresentado pela colunista Eliziane Alencar, o programa vai mergulhar nas complexas questões que envolvem a existência e o funcionamento desses espaços no mundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com uma formação multidisciplinar, Frank Alarcón é biólogo (UNICAMP), filósofo (UNESA) e doutor em bioética (UFF). Sua trajetória acadêmica inclui ainda mestrado em físico-química (USP) e, atualmente, cursa Medicina Veterinária (UNESA). Seu trabalho foca em ética animal, bioética, ciência e divulgação científica.

Como uma voz influente no debate sobre os direitos animais, Alarcón é colaborador de diversas ONGs, no Brasil e no mundo, atuando em variadas frentes da causa.



Ciência&Saúde — Mundo Veg: assista ao vivo