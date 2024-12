Um quarto de século: O POVO+ relembra os principais ocorridos em uma reportagem especial; veja

Material especial traz um acervo dos principais acontecimentos do século em seis eixos temáticos: política, meio ambiente, tecnologia, saúde, comportamento e Fortaleza

A sensação é de que muito mais do que 25 anos separam o hoje da virada de 1999 para 2000. O mundo, em muitos aspectos, não é o mesmo. Assim como as pessoas, as relações, os comportamentos e o modo de vida parecem estar completamente diferentes.

Aproveitando a virada de 2024 para 2025, O POVO+, plataforma de streaming do O POVO, produziu um material especial: um acervo dos principais acontecimentos destas primeiras duas décadas e meia.