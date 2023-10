Milhares de pessoas vão às ruas pelo mundo para pedir fim dos ataques contra Gaza

Neste sábado, 28, uma série de manifestações varreu cidades da Europa, Oriente Médio, Ásia e Estados Unidos, com milhares de pessoas nas ruas expressando apoio aos palestinos e demandando o fim dos ataques israelenses na Faixa de Gaza.

Esses protestos ocorreram simultaneamente ao agravamento da ofensiva militar israelense contra o Hamas, com a presença de tropas em solo palestino e o corte de acesso à internet na Faixa de Gaza, isolando-a do restante do mundo desde sexta-feira,27.

O Ministério da Saúde em Gaza, sob controle do Hamas, alega que cerca de 8 mil pessoas já perderam a vida desde o início do conflito, em 7 de outubro. Importante ressaltar que esses números ainda carecem de verificação por parte de organizações independentes. Por outro lado, do lado israelense, aproximadamente 1.400 vidas foram ceifadas e 229 pessoas permanecem como reféns nas mãos do Hamas.