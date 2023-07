Fortaleza: 17 trechos de praias estão liberados para banho neste fim de semana

O maior parte dos trechos adequados no Litoral de Fortaleza se encontra no setor Leste, com destaque na Praia do Futuro

Em Fortaleza, 17 trechos de praias, que se dividem entre Leste, Centro e Oeste, estão adequados para banho. A informação é do boletim semanal de classificação de balneabilidade do município, da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace).

No setor Leste, nove pontos estão liberados. Em destaque, a Praia do Futuro que apresenta sete localizações próprias para banho, que se iniciam na altura da rua Germiniano Jurema e seguem até a altura da rua Gerôncio Brigido Neto, próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

O setor Centro apresenta seis trechos adequados, que começa no Porto dos Botes, na altura da rua Interna, até a Praia de Iracema, na altura da av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica.

Já no setor Oeste existem apenas duas regiões próprias para banho: a Praia da Leste-Oeste, próxima à Igreja de Santa Edwiges, além da região do Pirambu, na altura da avenida Filomeno Gomes.

O boletim é feito pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento da Superintendência (Geamo) e segue os critérios de balneabilidade descritos na Resolução Conama Nº 274, além de o processo de amostragem ser realizado conforme o Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Dicas de Segurança da Semace

Em casos de prevenção e de alerta, a Semace recomenda:

O banhista deve evitar tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade. Em tal episódio, as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias, o que acarreta uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem. Recomenda-se evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. Também é recomendável evitar o consumo de frutos do mar desses locais. O banho é desaconselhado nos locais em que forem avistadas manchas marrons, indicativas de floração de microalgas, até que haja a dispersão da mancha.